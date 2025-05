Tuscany Trail 2025, Marras: "Evento internazionale che si consolida nel tempo"

Sono attesi circa 6100 appassionati provenienti da 70 Paesi per la dodicesima edizione di Tuscany Trail, il più grande evento di bikepacking e gravel al mondo che partirà e si concluderà, dal 21 al 28 maggio prossimi, a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Un viaggio e non una gara, come sottolineato dagli organizzatori, alla scoperta di luoghi unici lungo 450 chilometri. Quest’anno sarà proposto anche un itinerario da 160 chilometri. La manifestazione è sostenuta direttamente dalla Regione attraverso Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

“È un evento che in pochi anni ha avuto una crescita impressionante – ha dichiarato l’assessore regionale a economia e turismo, Leonardo Marras – dai 60 partecipanti delle prime edizioni, oggi si è arrivati a superare quota 6.000, con iscrizioni chiuse in anticipo per l’altissima richiesta”. “Una grande festa per i comuni attraversati, dove i residenti si trovano piacevolmente sorpresi dall’arrivo dei cicloturisti. Ringrazio gli organizzatori ed i Comuni – ha aggiunto l’assessore - che mettono a disposizione strutture e accoglienza. Tuscany Trail rappresenta al meglio il turismo lento, quello che invita a gustare ogni dettaglio della Toscana: dal paesaggio alla cultura, dal cibo all’arte fino al buon vino. Anche l’impatto economico è rilevante: si stima una ricaduta complessiva di circa 20 milioni di euro per i territori coinvolti. Un evento sportivo e turistico a vocazione internazionale che, con la sua formula vincente, si conferma un importante volano per l’economia locale”.

Informazioni su https://www.tuscanytrail.it

Fonte: Regione Toscana