Tutto pronto per la consegna del Premio 'Michele Mazzini' a Castelfiorentino

Un premio a uno studente che durante l’anno si è distinto per le sue doti umane e il merito scolastico. Sono questi i due requisiti del premio “Michele Mazzini”, istituito da Mariella e Sergio Mazzini per incentivare gli studi e ricordare nel modo migliore il figlio Michele, scomparso tragicamente a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 1994, quando ormai mancavano pochi giorni agli esami di maturità.

Giunto quest’anno alla XXVIII edizione, il premio “Michele Mazzini” sarà consegnato venerdì mattina, 16 maggio (ore 10.30) nella splendida cornice del Teatro del Popolo. Alla cerimonia parteciperà per l’Amministrazione Comunale la Sindaca, Francesca Giannì

“Sono onorata – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – di intervenire a questa premiazione, per rinnovare il mio legame di affetto personale e quello dell’Amministrazione Comunale nei confronti di due persone care, che hanno saputo trovare nel dolore, per molti aspetti inaccettabile com’è la perdita di un figlio, la forza per andare avanti e soprattutto riaffermare attraverso questo premio il loro convinto sostegno agli studenti che nel corso dell’anno scolastico hanno ottenuto risultati brillanti, sia negli studi che per le loro doti di umanità. E sappiamo bene quanto questo sia importante per la formazione delle nuove generazioni”

Il premio – che ogni anno viene consegnato ad uno studente della scuola secondaria di 1° grado “Bacci-Ridolfi” – è costituito da una pergamena, una targa e un assegno per facilitare la prosecuzione degli studi.

Nel corso della cerimonia sarà presentato il progetto di musica “Risvegli”, in collaborazione con la Scuola di Musica, e gli alunni delle classi 2° e 2E della scuola secondaria “Bacci-Ridolfi” eseguiranno una serie di brani musicali

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

