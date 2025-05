A causa di un veicolo pesante in avaria, carreggiata temporaneamente chiusa in direzione Sud, sulla strada statale 1 “Via Aurelia” al km 176,100 all’altezza di Grosseto. Uscita obbligatoria Grosseto Sud. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

