Vende merce non consentita, negozio di Firenze nei guai

Sono scattati giovedì i sigilli a un negozio in pieno centro storico per non aver rispettato il divieto di prosecuzione della vendita intimato dalla Polizia Municipale. L’attività era stata sanzionata perché, in violazione a quanto previsto dal Regolamento Unesco, vendeva gadget per turisti e accessori per telefonia. Alla multa era seguita una diffida da parte della Direzione Attività Economiche e al momento della verifica della Polizia Municipale i prodotti vietati erano stati tolti sostituiti da borse e altra oggettistica in pelle. Nella SCIA presentata a dicembre 2024 i titolari avevano dichiarato che il negozio vendeva "alta moda", come previsto dal Regolamento Unesco per la strada a "tutela rafforzata" in cui si trova in negozio. Ma la Polizia Municipale, da successivi accertamenti, ha rilevato che i prodotti in vendita non erano di artigianato tradizionale e artistico come previsto. E quindi gli agenti hanno disposto la chiusura coattiva del negozio.

Notizie correlate