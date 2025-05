Vinci piange Alessandro Sani, per anni impegnato tra calcio e volontariato: "Punto di riferimento"

Vinci piange la scomparsa di Alessandro Sani, 79 anni, molto conosciuto per il suo impegno nell’associazionismo locale ma anche nello sport. Una morte improvvisa, da quanto si apprende avvenuta nel fine settimana a causa di un malore, che ha lasciato un vuoto in molti che nel territorio vinciano e non solo, hanno potuto apprezzare e conoscere Sani, originario di Sovigliana che da tempo viveva a Vinci. "Oggi salutiamo una persona speciale che per me e per tante persone del nostro comune è stata un punto di riferimento" dice il sindaco Daniele Vanni, scrivendo un messaggio di cordoglio sulla propria pagina social.

"Nel mondo dello sport per anni è stato uno degli aggregatori di giovani nella squadra di calcio amatoriale del Sovigliana. Volontario nelle case del popolo e figura sempre disponibile nell’organizzazione della Festa dell’Unità di San Donato" continua Vanni, raccontando delle passioni di Sani, dal calcio appunto alla politica, "amava parlarne, ci confrontavamo sempre". Un messaggio che si conclude con un saluto "ci mancherai. Un abbraccio a tutta la famiglia".

Il funerale si svolgerà oggi, lunedì 12 maggio alle 14.30, nella chiesa di Sovigliana.

Notizie correlate