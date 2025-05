A Firenze parte il primo corso prematrimoniale laico e gratuito, rivolto a tutte le coppie che si preparano al matrimonio o all’unione civile. L’iniziativa è stata approvata dalla giunta comunale con una delibera presentata dall’assessora Laura Sparavigna e vede coinvolti il Comune di Firenze, l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Commercialisti.

Il progetto nasce per colmare un vuoto informativo: finora, i corsi prematrimoniali si sono svolti quasi esclusivamente in ambito religioso, senza affrontare con precisione gli aspetti giuridici, patrimoniali e successori delle unioni. Questo corso intende offrire strumenti concreti e conoscenze utili per affrontare in modo consapevole i diritti e i doveri legati alla vita di coppia dal punto di vista civile.

La prima edizione del corso si svolgerà nei giorni 4, 11 e 12 giugno, dalle 18 alle 20, negli spazi dell’ex carcere delle Murate. Potranno partecipare sia le coppie che scelgono il rito civile, sia quelle che si sposano religiosamente ma fanno le pubblicazioni in Comune.

Nel 2022 sono stati celebrati a Firenze 813 matrimoni e unioni civili, saliti a 863 nel 2023, mentre nel 2024 sono stati 793. Dal 2025 il Comune introdurrà nuove agevolazioni per i residenti, sia in termini di costi che di luoghi disponibili per la celebrazione.

L’assessora Sparavigna ha dichiarato che sposarsi è un atto bellissimo, ma anche un contratto tra pari, e come tale richiede consapevolezza fin da subito. I rappresentanti degli Ordini professionali hanno espresso entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di informare le coppie su norme legali e patrimoniali e sulle scelte possibili per sé e per i propri figli

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

