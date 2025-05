Al Buonarroti una "Giornata inclusiva" nel ricordo della professoressa Monica Rosi

Giovedì 15 maggio presso la scuola secondaria dell’Istituto Buonarroti, a Ponte a Egola, l’associazione Nel Sorriso di Valeria ha voluto organizzare una mattinata con i ragazzi Special Olympics della Gam e le classi seconde della secondaria, per ricordare insieme la Professoressa Monica Rosi (docente di sostegno dell’Istituto Buonarroti) con percorsi motori adattati, canti, letture, tutto all’insegna dell’inclusione.

Oltre ai saluti istituzionali, ci sarà la donazione da parte della famiglia di materiale sportivo e informatico per la scuola e un contributo per il progetto di autonomia domestica per i ragazzi della Gam. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Gam asd aps