Al teatro di Castelfiorentino lo spettacolo con Flavio Insinna

Avrebbe dovuto tenersi lo scorso 14 marzo ma l’emergenza maltempo costrinse alla chiusura anche dei teatri. Lo spettacolo “Gente di facili costumi” di Nino Marino e Nino Manfredi, con Flavio Insinna e Giulia Fiume, tra i più attesi della stagione di prosa 2024/2025 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, verrà recuperato Giovedì 15 Maggio alle ore 21,00. I biglietti già acquistati per l’evento, saranno naturalmente validi per l’accesso alla sala per la nuova data.

Andato in scena per la prima volta nel 1988, con lo stesso Nino Manfredi nei panni del protagonista, questo testo è considerato ancora oggi uno dei più eclatanti apparso sulle scene teatrali italiane negli ultimi decenni. Protagonisti della pièce sono Anna, nome d’arte sul lavoro “Principessa”, una prostituta che sogna di diventare “giostraia”, che rincasa tardi la notte, disordinata e rumorosa che, ovviamente, disturba l’inquilino del piano di sotto, che soffre d’insonnia, e Ugo, un intellettuale che vivacchia scrivendo per la tv e per il cinema, l’inquilino del piano di sotto, che sogna di fare un film d’arte, e avrebbe bisogno di un po’ di tranquillità per concentrarsi. La vicenda prende il via la notte in cui Ugo sale al piano di sopra per lamentarsi con la coinquilina rumorosa e lei, per la confusione, lascia aperto il rubinetto dell’acqua della vasca allagando irrimediabilmente l’appartamento di lui. Ugo sarà costretto quindi, anche a causa di uno sfratto, a trovare rifugio dalla “Principessa”. Con questa convivenza forzata inizia un confronto/scontro costellato di incidenti e incomprensioni, ma anche un curioso sodalizio. Dal confronto tra Anna e Ugo nasce un turbine di disastri, malintesi, ilarità e malinconie pienamente in sintonia con l’immagine che il loro autore, Nino Manfredi, ha lasciato nel ricordo di ognuno di noi.

Fonte: Ufficio stampa

