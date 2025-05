Palio di Fucecchio, il mossiere sarà la 'conferma' Andrea Calamassi

Esperienza e competenza. Sono le due caratteristiche che hanno convinto la sindaca di Fucecchio Emma Donnini a rinnovare per il terzo anno consecutivo la fiducia ad Andrea Calamassi, che sarà dunque il mossiere della 44° edizione del Palio delle Contrade “Città di Fucecchio”.

Domenica scorsa, in occasione del Palio in Gioco, la sindaca ha incontrato i presidenti e i capitani delle dodici contrade per dare comunicazione ufficiale del mossiere e dei giudici di gara.

"Dopo aver consultato i capitani, ho scelto di rinnovare la fiducia ad Andrea Calamassi – spiega la prima cittadina -, professionista indiscusso e persona affidabile. Come ho detto a tutti i presidenti, il Palio è una festa, la nostra festa, e insieme abbiamo la responsabilità della buona riuscita della manifestazione agli occhi della nostra comunità".

Dando uno sguardo al curriculum, Andrea Calamassi è un volto noto agli appassionati di palio: a Fucecchio, a metà degli anni 2000, iniziò la sua carriera di mossiere con le Corse di Primavera, per poi maturare una lunga esperienza in tanti altri palii, da Castiglion Fiorentino a Bientina, da Casole d’Elsa a Piancastagnaio e Castel del Piano. Oltre a ricoprire il ruolo di starter, Calamassi è funzionario Masaf delle corse al galoppo e in passato, a Siena, è stato anche presidente dell’Associazione Proprietari Allenatori e Allevatori Cavalli da Palio.

Venendo agli otto giudici, la sindaca Donnini ha nominato Michele Formaggi e Stefano Negrini di Ferrara, Francesco Peraino e Edoardo Mussa di Asti, Erika Magenta di Piancastagnaio, Lorenzo Caturegli, Gioele Baldocchi e Ludovico Bacci di Buti.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate