Esondazione torrente Sterza: premiati Giacomo e Nicola, gli eroi di Montecatini val di Cecina

“A Giacomo e Nicola, dipendenti di E-Distribuzione del Blue Team Volterra - Unità Territoriale Pisa, con profonda gratitudine per la professionalità, lo spirito di servizio e l’eroica umanità con cui durante lo svolgimento dell’attività di presidio della rete elettrica nella tragica alluvione della notte tra il 23 e il 24 settembre, in località Gabella a Montecatini Val di Cecina, hanno portato in salvo bambini e famiglie”, questo il testo riportato sulla targa che è stata consegnata oggi dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal responsabile People & Organization Italia di Enel Aldo Forte, a Giacomo Mercatini e Nicola Iacomelli, dipendenti di E-Distribuzione, che la sera tra il 23 ed il 24 settembre a Montecatini val di Cecina grazie al loro coraggio, alla generosità ed alla prontezza di spirito hanno messo in salvo alcune famiglie in pericolo a causa dell’esondazione del torrente Sterza.

Ai due componenti del Blue Team Volterra, la Regione Toscana e E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) hanno voluto dedicare un riconoscimento ed una semplice cerimonia per sottolineare l’importanza e l’eroicità del loro comportamento, a fronte di un evento meteo eccezionale come quello del settembre 2024, durante il quale nell’area tra Pomarance, Montecatini val di Cecina e Riparbella (Pi) cadde una quantità di pioggia straordinaria – oltre 200 mm solo a Pomarance – causando l’esondazione dello Sterza.

“In quella situazione spaventosa ed eccezionale – ha raccontato il presidente della Toscana Eugenio Giani - i due tecnici di E-Distribuzione erano sull’argine del torrente, presso la cabina ‘Gabella’, per la gestione di un guasto. Quando si sono resi conto della situazione, hanno allertato il 112 ed hanno iniziato ad avvisare le famiglie che abitavano in una piccola frazione lì vicina, portando in salvo anche alcuni bambini che erano rimasti soli, al buio e con l’acqua già alle ginocchia. Più volte, utilizzando le torce in dotazione, hanno accompagnato in zona sopraelevata varie persone e sono tornati indietro ad aiutare chi era in difficoltà. Un comportamento eroico, indice di grande senso civico, generosità e coraggio. Un esempio che è giusto sia ricordato. Tutti noi conosciamo il terribile esito di quell’esondazione, la scomparsa di una nonna e del suo nipotino di pochi mesi trascinati via dalla furia dell’acqua. La prontezza d’animo e la competenza di Giacomo e Nicola hanno probabilmente evitato che il bilancio di quella tragedia fosse ancora più grave, e per questo hanno tutta la nostra riconoscenza e gratitudine”.

“È motivo di orgoglio rappresentare Enel in questa circostanza che ha visto i due colleghi compiere un gesto eroico nello svolgimento del loro lavoro in una situazione di emergenza. Un’azione che conferma quanto il nostro Gruppo, ed E-Distribuzione nello specifico, non sia soltanto un presidio per garantire un servizio essenziale, qual è l’elettricità, ma un punto di riferimento costante per i territori in cui opera con senso di appartenenza e spirito di servizio. Grazie al Presidente della Regione Toscana per questo importante riconoscimento ai colleghi e alla nostra Azienda”.

Alla consegna della targa hanno partecipato anche Fabio Pasquini, responsabile E-Distribuzione Toscana e Umbria con i referenti dell’unità territoriale di Pisa e del blue team di Volterra, nonché i rappresentanti delle relazioni esterne di Enel in Toscana.

