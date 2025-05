Eurovision 2025: stasera il debutto di Lucio Corsi a Basilea con 'Volevo essere un duro'

Grande attesa per il toscano Lucio Corsi, che si esibirà stasera all'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera. Il cantante grossetano, in gara con il brano Volevo essere un duro – classificatosi al secondo posto al Festival della canzone italiana di Sanremo – si esibirà già dalla prima serata dell'Eurovision, in programma per stasera alle 21 in diretta sulla TV nazionale. Il brano ha vinto il Premio della Critica Mia Martini a Sanremo ed è già disco d’oro.

Assieme a lui si esibirà anche il connazionale Gabry Ponte, che rappresenterà invece San Marino. A differenza del Dj torinese, Corsi ha ottenuto l’accesso diretto al 'Grand Final' del 17 maggio, dove il cantautore si esibirà per l’Italia insieme ai rappresentanti degli altri 'Big Five' (Germania, Francia, Spagna e Regno Unito), oltre al Paese ospitante, la Svizzera.

