Farmacie San Miniato, collaborazione solidale con RSA “Del Campana Guazzesi”

L’Azienda Speciale Farmacie del Comune di San Miniato conferma e amplia il proprio impegno nel sociale attraverso una rinnovata collaborazione con la RSA “Del Campana Guazzesi”. Questo legame, nato in un momento di difficoltà per la struttura, si consolida oggi con un contributo concreto volto a migliorare il benessere degli ospiti della residenza.

La sensibilità dell’Azienda verso la RSA ha avuto origine due anni fa. L'Azienda Speciale Farmacie ha avviato un percorso di sostegno volontario, riconoscendo il valore fondamentale del servizio offerto agli anziani e alle loro famiglie. Oggi, questa collaborazione si rafforza ulteriormente attraverso la fornitura annuale di dispositivi sanitari essenziali, tra cui ausili per l’incontinenza, traverse, medicazioni, bende, cerotti e altri materiali di prima necessità, coprendo integralmente il fabbisogno della struttura per l’intero anno. Un impegno concreto che si traduce in un investimento superiore a 30.000 euro, testimonianza della volontà dell’Azienda di operare attivamente per il benessere della comunità.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sostegno sociale, in linea con altre azioni solidali già avviate dall’Azienda, come le donazioni di pannolini agli asili nido comunali gestiti dalla Bottega di Geppetto. Un modello virtuoso che oggi si estende anche agli anziani, confermando la volontà di prendersi cura delle fasce più fragili della popolazione.

Grande soddisfazione per questa collaborazione è stata espressa dal Presidente della RSA “Del Campana Guazzesi”, arch. Emilio Bertini che ha dichiarato: "L’Azienda Speciale Farmacie si è dimostrata negli anni un partner attento e sensibile alle esigenze della nostra struttura. Il loro contributo concreto rappresenta un supporto per garantire il benessere dei nostri ospiti e migliorare la qualità del servizio offerto. Siamo lieti di questa collaborazione, che speriamo possa proseguire e rafforzarsi nel tempo."

A sottolineare l’importanza di questo impegno è anche Andrea Gronchi, il Presidente dell’Azienda Speciale Farmacie di San Miniato, che ha aggiunge: "La comunità è il cuore della nostra attività e crediamo fermamente che parte del valore generato debba tornare ai cittadini, in particolare a chi si trova in maggiore difficoltà. Grazie a tutti i clienti che scelgono di servirsi presso le nostre farmacie, siamo in grado di trasformare una parte dei nostri utili in iniziative di sostegno concreto, ridistribuendo risorse a beneficio della collettività."

Con questa nuova azione di solidarietà, l’Azienda Speciale Farmacie di San Miniato si afferma sempre più come un punto di riferimento per il territorio, non solo per la salute e il benessere dei cittadini, ma anche per la capacità di attivare iniziative concrete di supporto sociale. Un impegno costante che riflette pienamente la missione dell’Azienda: prendersi cura della comunità, migliorando la qualità della vita e offrendo un aiuto tangibile a chi ne ha più bisogno.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate