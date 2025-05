Festival Emma Perodi, successo di partecipazione alla prima edizione

Bilancio largamente positivo per la 1°edizione del Festival Emma Perodi che si è tenuto nei giorni scorsi a Cerreto Guidi. Il festival, organizzato dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi e dall’Associazione culturale I Girasogni presieduta da Fabrizio Passerotti, con la preziosa collaborazione di altre associazioni, ha ottenuto il riscontro del territorio e goduto della partecipazione di un buon pubblico che ha assistito alle numerose iniziative in programma ed aderito concretamente alle attività proposte.

Un risultato che incoraggia gli organizzatori a proseguire nel percorso intrapreso con l’obiettivo di dare visibilità alla storia e alle opere di Emma Perodi, nata a Cerreto Guidi nel 1850 e morta a Palermo nel 1918. Giornalista e scrittrice, Emma Perodi visse a cavallo di due secoli raggiungendo la notorietà con "Le Novelle della nonna" (1892-1893) e diventando una delle firme più note del panorama italiano della pubblicistica e della letteratura per l’infanzia.

"La nostra biblioteca - osserva il Sindaco Simona Rossetti - è intitolata ad Emma Perodi e questo è già il simbolo di un legame particolare. Siamo orgogliosi di aver dato continuità ad un luogo dove non si prende solo il libro in prestito, ma che è un luogo di incontro, confronto, ascolto e approfondimento. Abbiamo scelto di mettere una fetta del nostro bilancio nella biblioteca pensando che sia importante sostenere i luoghi dell’educazione con investimenti pubblici. L’organizzazione del festival è in linea con questa idea e siamo felici che la prima edizione, anche grazie alla collaborazione di tante associazioni, sia andata cosi bene".

Tanti i momenti di interesse nell’arco delle tre giornate del festival, a cominciare dal felice accostamento che la docente della Bicocca di Milano Mariangela Giusti ha fatto tra la madre, la maestra Liliana Lensi, e Emma Perodi, due donne capaci di innovare e di anticipare i tempi.

Molto apprezzata anche la scelta di assegnare la prima edizione del "Premio Emma Perodi", alla scrittrice milanese Beatrice Masini. Autrice di opere per l’infanzia e stimata traduttrice (tra i suoi lavori la traduzione della serie di Harry Potter), il suo romanzo "Bambini nel bosco" è stato qualche anno fa la prima opera per ragazzi a raggiungere la finale dello storico Premio Strega.

Durante il festival hanno inoltre avuto luogo diverse letture sceniche, laboratori di scrittura autobiografica per bambini e la presentazione di libri, mentre l’associazione culturale "La Maschera" ha proposto lo spettacolo teatrale "Emma Perodi, tra fantastico e realtà". Grande curiosità poi per il libro "I Briganti di Cerreto Guidi" di Emma Perodi, illustrato da Giulia D’Agostini e per la grande partecipazione all’estemporanea di pittura dedicata all’indimenticato Claudio Caioli.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa