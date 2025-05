Garfagnana, trovato con un chilo di hashish: arrestato e ai domiciliari giovane di Bagni di Lucca

I Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, durante i controlli sul territorio, hanno arrestato un giovane britannico, residente a Bagni di Lucca da anni, mentre eseguivano una perquisizione. L'uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti, in quanto nella sua abitazione è stato trovato quasi un chilo di hashish. Gli inquirenti ritengono che la droga fosse destinata allo spaccio nella zona della alta Lucchesia.

Il giovane è stato portato ieri al Tribunale di Lucca per il rito direttissimo. In attesa del processo, il suo avvocato ha chiesto i termini per la difesa e l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Nel frattempo, durante i controlli del fine settimana, un altro giovane è stato fermato dai Carabinieri della Garfagnana. Alla guida della sua auto, è stato trovato con una dose di hashish. Oltre alla segnalazione alla Prefettura, gli è stata ritirata la patente.