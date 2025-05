Gatto trovato impiccato a Pistoia, sindaco: "Fatto che ferisce e indigna. Indagini in corso"

Il macabro ritrovamento a Pistoia di un gatto impiccato ha provocato indignazione nella città. A rendere noto il terribile fatto, sul quale sono in corso le indagini, è stata l'Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali sezione di Pistoia, riferendo del ritrovamento del gatto tigrato senza vita nella giornata del 12 maggio in via Bellaria: "Non ce la sentiamo di pubblicare la foto" si legge sulla pagina social dell'Oipa Pistoia, "chi sa qualcosa lo dica anche in forma anonima a noi che provvederemo a comunicarlo alle autorità competenti. Niente riporterà il povero micio in vita ma il colpevole non può rimanere impunito".

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Alessandro Tomasi, "un fatto che ci ferisce e ci indigna profondamente" scrive in un post sulla propria pagina Facebook. "Non pubblico la foto per rispetto di tutti noi, del povero animale e per evitare che squilibrati possano emulare un gesto tanto crudele. Noi stiamo verificando tutte le informazioni con la Polizia Municipale. Le indagini penali sono in corso. Chiunque abbia visto qualcosa o abbia qualche informazione utile, - conclude Tomasi - può contattare la Pm o fornire le notizie alle associazioni che in queste ore si stanno muovendo Oipa Pistoia, Enpa Rifugio del cane di Pistoia".

