Gemitaiz, Chiara Galiazzo e Marco Masini alla Bego Music Academy

La BE.GO. Music Academy, che si terrà dal 29 maggio al 1° giugno al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, annuncia i big ospiti di “Due Chiacchiere con…”: saranno Gemitaiz (29 maggio), Chiara Galiazzo e Pierdavide Carone (30 maggio) e Marco Masini (31 maggio). Per l’1 giugno è previsto un ospite a sorpresa che verrà svelato in seguito. Gli artisti condivideranno la propria esperienza attraverso una chiacchierata con gli artisti e autori che partecipano all’Accademia, che avranno la possibilità di interagire facendo domande (in passato, l’Accademia ha ospitato Alex Britti, Ermal Meta, Noemi, Paola Turci, Piero Perlù, Kekko dei Modà, Il Tre, Joan Thiele, Emma Nolde, Legno e altri). La BE.GO. Music Academy annuncia, inoltre, il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, mentre si rinnova quello di Sebach. I biglietti sono disponibili online clicca qui per info e alla biglietteria del Teatro; gli incassi delle serate saranno devoluti in beneficenza al Banco Alimentare della Misericordia di Castelfiorentino (FI).

La BE.GO. Music Academy, ideata e guidata dal Maestro Diego Calvetti, produttore musicale, autore, manager e direttore d’orchestra, è rivolta ad una nuova generazione di autori di canzoni e artisti che prevede percorsi di formazione, masterclass ed esibizioni davanti ai migliori professionisti del settore discografico/musicale. Prevista anche, come nelle scorse edizioni, l’assegnazione di borse di studio. Per maggiori info: www.begomusicacademy.it

Gli artisti che si iscriveranno potranno partecipare alle masterclass ed esibirsi davanti a circa 30 professionisti del settore discografico/musicale di altissimo profilo, scelti con l’obiettivo di fornire ai partecipanti un parterre che possa rappresentare, in modo completo e ricercato, tutti gli ambiti della musica. Oltre ad essere docenti delle masterclass in programma, i professionisti ascolteranno, commenteranno e forniranno in tempo reale preziosi consigli ai partecipanti che si esibiranno sul palco del Teatro, mettendo a disposizione tutta la loro esperienza nel mondo musicale per permettere agli iscritti di costruire un proprio bagaglio di conoscenza necessario a creare un futuro più solido e concreto nella musica.

Anche per l’edizione 2025, il Comune di Castelfiorentino rinnova il suo sostegno e la collaborazione nell’organizzazione della Be.Go Music Academy, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Un legame solido e continuativo che ha permesso alla manifestazione di crescere e consolidarsi come appuntamento culturale di riferimento sul territorio. Fin dalla sua nascita, la Be.Go Music Academy ha potuto contare sul supporto dell’Amministrazione comunale, che ha creduto nella sua visione di innovazione e partecipazione: “Come nelle precedenti edizioni - osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - il maestro Calvetti ha ideato e fortemente voluto la BE.GO. Music Academy a Castelfiorentino per valorizzare giovani talenti musicali, offrendo loro una vetrina e un’opportunità imperdibile di confronto e di interazione con i grandi artisti. Un appuntamento dunque, di alto profilo, che conferma il ruolo di presidio culturale di eccellenza del nostro Teatro del Popolo”.

Luigi Pupo, Amministratore Delegato di Sebach, afferma: “E’ con grande piacere che rinnoviamo anche quest'anno il sostegno alla BE.GO. Music Academy, un’iniziativa dall’alto valore culturale e di grande importanza per la comunità. Da sempre Sebach crede nel valore della musica come mezzo di sviluppo e crescita personale soprattutto per i giovani ed è per questo che vogliamo fare la nostra parte anche sul territorio".

Estra S.p.A. sostiene la Be.Go. Music Academy, un'unione nata da valori condivisi: innovazione, sostenibilità, crescita dei giovani e valorizzazione del territorio e nel credere nella musica come strumento di formazione e inclusione.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate