'Il sindaco in diretta': nuovi progetti per Empoli tra Ecopark, riqualificazione urbana e estate in città

Terza appuntamento della rubrica di approfondimento 'Il sindaco in diretta', in onda su Radio Lady e promossa dall’Amministrazione comunale di Empoli. Protagonista, come sempre, il sindaco Alessio Mantellassi, che ogni settimana racconta ai cittadini i principali progetti in corso sul territorio. In questa nuova puntata si è parlato del giro delle frazioni, del completamento dell’Ecopark di Ponte a Elsa, della futura riqualificazione di Piazza Matteotti e della nuova sede della Polizia Municipale in piazza Don Minzoni.

Continua il percorso del 'Giro delle frazioni', il ciclo di assemblee pubbliche avviato nelle frazioni, che si concluderà ad ottobre, evitando i mesi estivi. “Siamo partiti bene – ha detto Mantellassi –. Stasera saremo a Marcignana, dopo aver toccato Monterappoli, Ponzano, Ponte a Elsa e Sant’Andrea”. Buona la partecipazione, con picchi a Ponzano, dove il tema dell’alluvione ha catalizzato molto interesse, e a Ponte a Elsa, dove l’attenzione si è concentrata sul progetto Ecopark.

Il punto sull’Ecopark di Ponte a Elsa

A proposito dell’Ecopark, il primo cittadino racconta il progetto che trasforma l'"ecomostro" fermo da anni, rigenerando completamente l'area: “Quando mi candidai la prima volta nel 2014 – ha ricordato Mantellassi – quell’area era un cantiere abbandonato. Grazie ai fondi del PNRR siamo riusciti a rigenerarla”. Oggi l’edificio è ultimato: un solo piano, parcheggio interrato da 50 posti, pannelli fotovoltaici per alimentare la struttura, murales artistici e locali destinati a ospitare servizi. Entro l’estate usciranno i primi bandi: "Due terzi degli spazi saranno dedicati a servizi sociosanitari, mentre un terzo sarà gestito direttamente dal Comune, con l’idea di ospitare un centro giovani e un URP di prossimità. Ci vorrà tutto il 2025 per attivare i servizi, ma finalmente vediamo rinascere un’area che era rimasta ferma per anni".

Il 'restyling' dei 'giardini' di Piazza Matteotti

Un piano di rigenerazione che non si ferma solo con l’area dell’Ecopark di Ponte a Elsa. In programma c’è il progetto di spostare la stazione della Polizia Municipale e la rigenerazione di Piazza Matteotti, che per molti empolesi è il luogo dell’infanzia, compreso il nostro sindaco: "Sono i famosi 'giardini' dell’infanzia di tutti e per me l’estate da bambino era andare con i nonni ai giardini di Piazza Matteotti. Questa piazza, così come Piazza Don Minzoni, credo abbiano bisogno di essere migliorate anche dal punto di vista strategico, rispettando la loro identità e tenendo conto del passaggio delle persone.

In particolare, Piazza Matteotti – racconta il sindaco – è una piazza vecchia, nell'assetto e nei materiali. Il verde però non si tocca: non si deve perdere nemmeno un centimetro e non verrà rimosso nemmeno un albero".

Il progetto prevede di mantenere la conformazione della piazza con il grande anello esterno e l'area centrale, abbattendo le barriere architettoniche per renderla più accessibile alle persone con disabilità, giochi per fasce d’età, rigenerazione dei bagni pubblici, un nuovo fontanello dell’acqua, e illuminazione e videocamere per aumentare la sicurezza. Un investimento da circa un milione di euro che restituirebbe dignità alla piazza.

Nuova stazione di Polizia Municipale in Piazza Don Minzoni

Per quanto riguarda la già citata stazione della Polizia Municipale, attualmente in via Cavour e con diversi problemi di accessibilità dovuti all'età della struttura non più conforme alle necessità attuali, il Comune ha avviato la progettazione per trasferire la sede della Polizia Municipale in Piazza Don Minzoni, proprio davanti alla stazione ferroviaria. “La sede attuale in via Cavour è vecchia, inadeguata e non accessibile – ha spiegato il sindaco –. Abbiamo un immobile comunale inutilizzato, che oggi ospita solo la biglietteria dei bus. Vogliamo valorizzarlo e usarlo per la Municipale”.

La progettazione è in dirittura d’arrivo e il finanziamento, interamente a carico del bilancio comunale senza mutui, potrebbe essere approvato entro l’estate. “Un investimento importante – ha concluso Mantellassi – per garantire ai lavoratori spazi dignitosi e ai cittadini maggiore sicurezza in un’area strategica”.

I lavori partiranno nel 2026 e prevedono il consolidamento strutturale dell'immobile, su tutti i piani, e l’utilizzo di una porzione del piano terra per l’accesso. Sarà inoltre ripristinato l’ascensore esistente e rifunzionalizzati tutti gli spazi interni, con una nuova suddivisione e la realizzazione di una control room per il monitoraggio delle telecamere, finanziata con un contributo separato. Si tratterà di un cantiere che durerà circa un anno, ma che restituirà alla città una sede funzionale per la Polizia Municipale, ridando vita a uno spazio oggi sottoutilizzato. Si tratta anche di un intervento che punta a rafforzare la percezione di sicurezza in un’area delicata, come quella della stazione ferroviaria, spesso crocevia di passaggio.

A questo si affiancano altri provvedimenti già attuati o in fase di realizzazione: "l’ordinanza restrittiva su Piazza Don Minzoni, che vieta la vendita di alcol dalle 15 ai locali che non sono pub o bar, verrà rinnovata anche dopo la scadenza di giugno, dato che sta già dando buoni risultati".

Proseguono inoltre gli interventi su Viale delle Rimembranze e sul Parco dell’11 Febbraio, anch’essi già in parte efficaci. Infine, nel 2027, è prevista la sistemazione complessiva di Piazza Don Minzoni, che contribuirà a dare un senso di vera e propria rinascita a tutta l’area.

Empoli Summer, piccole anticipazioni dal sindaco

Per l'estate empolese, il programma di Empoli Summer sarà davvero fittissimo, pensato per offrire a tutti gli empolesi la possibilità di godere della loro città con un’incredibile varietà di eventi, che partiranno già dal mese di giugno. Il sindaco ha anticipato: "Credo davvero che questa estate sarà uno spettacolo, un vero spettacolo d’estate".

Il programma è stato pensato per soddisfare la richiesta di cittadini e commercianti, che desiderano vivere la città in estate e incentivare la vita all’aperto. "C'è bisogno di uscire, di stare fuori – ha detto il sindaco – e anche i commercianti hanno bisogno di lavorare. Non è più come una volta, quando molti negozi erano chiusi per mesi. Ora abbiamo bisogno di persone in centro". Tuttavia, l’intento non è solo quello di animare il centro storico, ma di coinvolgere anche le frazioni, con iniziative di qualità. "Presentiamo per la prima volta un programma che include almeno una o due iniziative per frazione, con cinema, musica classica e altri spettacoli. Non vogliamo solo guardare il centro storico, ma far vivere tutta la città".

Tra gli eventi più attesi, il sindaco ha sottolineato l'importanza del Parco Scenico al Mariambini, che aprirà il 17 aprile con lo Zoo Luminoso, e continuerà fino a luglio. "Dal 6 luglio, ogni martedì ci sarà il teatro per ragazzi. Questi eventi saranno un’opportunità unica per le famiglie e i giovani".

Ma ci sono anche appuntamenti classici: "Ci sarà il Ludicomix e la prima Festa dello Sport a giugno, il passaggio della Mille Miglia, e l'Opera in Piazza che sarà raddoppiata con due appuntamenti". In particolare, il sindaco ha espresso entusiasmo per il ritorno della Notte Bianca, che tornerà in grande stile. Inoltre, ricorda l’inaugurazione di Luminaria, il 24 maggio, un evento spettacolare con luci e proiezioni di arte contemporanea nel centro della città.

A luglio, sarà la volta del Jazz Diffuso, una settimana di jazz riunito in quattro giorni di concerti in centro, un’iniziativa sperimentale con Empoli Jazz. Il sindaco ha annunciato con orgoglio: "Abbiamo cercato di unire più appuntamenti jazz in un unico grande evento, che rappresenterà una vetrina unica per la nostra città". Inoltre, a luglio ci saranno settimane dedicate alle arti: una alla danza, con la Noche Cubana, e un’altra alla musica, con il CAM, creando un ambiente ricco di cultura. "Sarà un modo per vivere il centro della città – ha concluso il sindaco – un’estate che unisce arte, cultura e tradizione".

Il libretto ufficiale con tutti i dettagli uscirà all'inizio di giugno, ma, come ha sottolineato il sindaco, "Ne riparleremo sicuramente in modo più dettagliato nel nostro prossimo incontro".