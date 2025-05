Inaugurato a Calenzano il 'Parco dei Draghi, il primo spazio verde della Toscnana realmente accessibile a tutti

Inaugurato a Calenzano il 'Parco del Drago', il primo spazio verde realmente accessibile a tutti della Regione Toscana. Il progetto è nato dalla convenzione sottoscritta dall’Associazione Vorreiprendereiltreno E.T.S. con il Comune di Calenzano nel 2021, nella precedente amministrazione, e ha previsto la progettazione, parte del finanziamento e la direzione lavori a cura di Vorreiprendereiltreno con il Designer Fabio Casadei, l’Ing. Claudio Iacono dello Studio 360Ingegneria e l’Architetto Paesaggista Gianna Galgani.

Il Parco del Drago si trova nell’area di via Don Minzoni, ed è caratterizzato da un elemento centrale ludico con uno scivolo, accessibile anche a chi ha una disabilità motoria, da nuovi percorsi di ingresso, nuove piantumazioni, giochi accessibili, cartellonistica in CAA, percorsi tattili, bagno e parcheggi dedicati.

Un nuovo concetto, quindi, che non prevede la semplice installazione di qualche “giochino per bambini con disabilità”, ma dove l’accessibilità di tutti sarà garantita in ogni suo piccolo dettaglio a prescindere dalle diverse abilità. L’assenza di barriere sia architettoniche che sensoriali dimostra come sia possibile creare e costruire ambienti che permettano la reale e concreta convivenza delle differenze.

Il progetto, dal costo complessivo di 320mila euro, ha ottenuto anche un finanziamento di 91mila euro dalla Regione Toscana, erogati tramite la Società della Salute.

Fonte: Ufficio Stampa