Incidente mentre lavora il terreno, muore 84enne a Fornacette

Lavorava con la motozappa vicino a casa sua in via del Battaglione a Fornacette, nel comune di Calcinaia. Francesco Sasso, originario della Campania, ha perso la vita a ottantaquattro anni per un incidente proprio mentre stava arando il terreno.

Non è chiara la dinamica del sinistro, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 12 maggio. Per cause da accertare, Sasso è rimasto incastrato tra l'attrezzo meccanico e il tronco di un ulivo. A dare l'allarme una vicina di casa.

Sul posto la municipale, oltre alla Pubblica Assistenza di Fornacette. Allertato pure l'elisoccorso, che poi è stato fatto rientrare alla base. Per Sasso, portato in codice rosso a Cisanello, non c'è stato niente da fare.

Notizie correlate