Lutto nel volontariato pontederese, è scomparso Carlo Belcari

È scomparso, all'età di 88 anni, Carlo Belcari. Figura centrale per il volontariato pontederese fu tra i fondatori della sezione locale dell'Auser ( associazione per la valorizzazione degli anziani e il loro invecchiamento attivo ) e impegnato anche nella Pubblica Assistenza e nel sindacato Spi- Cgil.

"Una persona di grande volontà e passione e con un grande attaccamento alla città e al territorio che ha declinato anche con l'impegno politico. Carlo - lo ricorda il sindaco Matteo Franconi - è stato punto di riferimento personale anche in ambito amministrativo, nel mio percorso prima di assessore e poi da sindaco. Ed è stato impegnatissimo nel settore sociale su vari versanti e figura di esempio per tante altre persone che, come lui, hanno deciso di dedicarsi al bene comune".

Tra queste l'attuale presidente di Auser Pisa Diana Correale: "Fu proprio Belcari a chiedermi di entrare, nel 2006, all'interno dell'associazione che in prima persona aveva contribuito a fondare, a Pontedera, a metà degli anni novanta. Si è sempre contraddistinto per la passione e per la precisione che metteva nelle cose che faceva, sempre con grande serietà e a difesa dei diritti di tutti".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

