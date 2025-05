Malore prima di entrare a lavoro, muore operaio cinquantenne a Montemurlo

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, è rimasto profondamente scosso e colpito dalla scomparsa di Antonio Iavazzo, l'operaio edile cinquantenne che questa mattina intorno alle ore 7,45 ha accusato un malore ed è morto poco dopo in ospedale a Careggi. L'operaio, originario della Campania, si trovava a Montemurlo per lavoro ed era infatti impegnato nella costruzione della nuova scuola dell'infanzia comunale in località Morecci a Montemurlo. Purtroppo questa mattina l'uomo, prima di prendere servizio, è stato colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Inutili tutte le manovre di rianimazione. Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato al parco della pace per il trasporto d’urgenza verso l'ospedale fiorentino.

«A nome dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità montemurlese esprimo la mia più sincera vicinanza e mi stringo in segno di cordoglio alla famiglia di Antonio Iavazzo per questa tragedia che colpisce tutti noi e ci lascia sgomenti.- dice il sindaco Simone Calamai- Con queste parole credo d'interpretare il dolore di tutta la nostra comunità e dell'amministrazione comunale».