May Days 2025 delle Pubbliche Assistenze toscane a Empoli: oltre mille volontari in piazza nel weekend

Empoli per tre giorni ‘invasa’ dai volontari delle pubbliche assistenze toscane. È pronta l’edizione 2025 del May Days, kermesse organizzata da Anpas Toscana arrivata alla sua diciottesima edizione. Saranno mille le divise arancio, in arrivo da tutta la regione per questa festa itinerante che raccoglie lo spirito del volontariato e della solidarietà del movimento delle Pubbliche Assistenze, 50 mila volontari attivi, 400mila soci e storiche sedi, come le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, disseminate in tutta la Toscana. Da venerdì 16 maggio si parte con l’allestimento del campo base di Protezione civile nei giardini di Maratona, da dove si dipanerà tutta la manifestazione che si propagherà in tutta la città. Venerdì aprirà l’evento il taglio del nastro per l’apertura del campo (17,30) alla presenza dei volontari e delle volontarie, del presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, delle rappresentanze istituzionali. A seguire i tornei di Calcetto (18 giardini Maratona), Pallavolo (18 parco Mariambini). Chiude la serata la festa in musica tra volontari al campo base.

Sabato 17 maggio sarà il momento della competizione. Ampio spazio verrà dedicato alle “Soccorsiadi” (dalle 9), le olimpiadi del soccorso nel corso delle quali le squadre di volontari si cimenteranno in interventi simulati su scenari totalmente realistici ricreati in modo da permettere le manovre dei soccorritori in giro per la città di Empoli. Sempre dalle 9 c’è l’esercitazione di protezione civile congiunta con il comune di Empoli e, in piazza Farinata degli Uberti l’apertura degli stand informativi sull’attività di Anpas Toscana. Alle 9,30 al parco Mariambini, la dimostrazione del gruppo cinofili. Alle 10 nella sede delle Pubbliche Assistenze Riunite, il retraining delle operatrici degli sportelli antiviolenza che aderiscono al progetto Vanessa di Anpas Toscana; alla stessa ora al palazzo delle Esposizioni il convegno "Territori che curano: progettazione ed evoluzioni per promuovere benessere, inclusione e occupabilità". Nel pomeriggio, dalle 14 proseguono le Soccorsiadi in città. Alle 21,30 è prevista la cerimonia di premiazione e la festa con tutti i volontari.

"Il May Days – ha detto il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini – è un evento importante non soltanto per informare la popolazione su chi siamo, ma anche su quello che facciamo. Ogni anno portiamo i nostri valori in giro per la Toscana con questa manifestazione che testimonia l’impegno e la passione dei nostri volontari. Il May Days rappresenta anche un momento di unione e divertimento per tutti gli appartenenti al nostro movimento. Invitiamo i cittadini di Empoli e dei comuni vicini a stare insieme a noi, a guardare da vicino la nostra attività, e se possibile provare a condividerla. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla manifestazione, in particolare le associazioni della zona e le istituzioni locali che ci ospitano".

Domenica 18 alle 10 l’incontro formativo sulla prevenzione e l’autodifesa dei volontari al Palazzetto dello sport, mentre al palazzo delle Esposizioni si svolgerà il consiglio regionale di Anpas Toscana. Chiude l’evento lo smontaggio del campo. Il May Days ha il patrocinio della città di Empoli, della Regione Toscana e il contributo di Acque.

