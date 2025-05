Partito il 45esimo torneo internazionale di tennis Santa Croce sull'Arno

Ha preso il via per l'edizione 2025 di uno dei principali eventi sportivi di Santa Croce sull'Arno. Si tratta del 45eimo Torneo Internazionale città di Santa Croce sull'Arno Mauro Sabatini, organizzato dal Tennis club Santa Croce sull'Arno. Una manifestazione tennistica di estremo rilievo nel panorama nazionale e internazionale che richiama atleti da oltre 40 nazioni e che vede sulla terra rossa del Cerri, sfidarsi le giovani promesse del tennis mondiale.

“Non potevo mancare a questo evento che per la prima volta vivo da sindaco" dice Roberto Giannoni, il primo cittadino della città conciaria, che proprio lunedì scorso si è presentato agli impianti sportivi del tennis Club Santa Croce per congratularsi con gli organizzatori e portare il proprio saluto e incoraggiamento a tutti coloro che hanno reso possibile la 45esima edizione della manifestazione sportiva a cominciare dal direttore Simone Martini e dal presidente Mario Banti.

“Questo club tennistico, la storia del torneo, - continua Giannoni - qui tutto contribuisce a raccontare un evento che negli anni ha saputo confermarsi all'altezza della aspettative, diventando riferimento per il mondo del tennis e soprattutto dei giovani tennisti che si misurano a Santa Croce. Da qui sono passati nomi che oggi sono nell'olimpo di questo sport come Jannik Sinner per il maschile e Martina Trevisan, che qui ha avuto i natali sportivi per il femminile.

I giovani in gara quest'anno inoltre già della prima battute hanno dato prova di un altissimo livello .

Il tennis club Santa Croce con questo torneo internazionale conferma di essere un'eccellenza del nostro territorio, un luogo non solo dove vedere partite di altissimo livello, ma anche un ambiente sano, dove tanti giovani santacrocesi hanno imparato a tenere la racchetta in mano e hanno imparato ad apprezzare uno sport estremamente formativo. Il tennis inoltre è una disciplina che sviluppa socialità e amicizia tra le persone.

Faccio il mio migliore augurio a tutto gli atleti arrivati a Santa Croce e sono curioso di vedere chi si aggiudicherà la 45esima edizione del torneo internazionale Santa Croce sull'Arno e la 44 edizione della coppa Beppe Giannoni, non ci resta che stare a guardare a bordo campo”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa