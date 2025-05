Uno studente 19enne di Prato è rimasto ferito durante un'escursione in montagna ad Andreis (Pordenone), vicino al torrente Susaibes, nell’ambito di un campo scuola europeo. È scivolato, riportando un trauma cranico. Soccorso dal Soccorso Alpino e dai sanitari, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine. Le sue condizioni non sono gravi.

