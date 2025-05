Sesa acquisisce Delta Informatica, Var Group consolida la propria presenza in Spagna

Sesa, operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, con circa Eu 3,2 miliardi di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti nell’esercizio al 30 aprile 2024, continua il proprio percorso di crescita internazionale e arricchisce il portafoglio di competenze nella Digital Identity con l’ingresso di Delta Tecnologías de Información S.L. (“Delta Informática”), società spagnola con sede a Barcellona e Madrid.

L’operazione, realizzata attraverso Var Group S.p.A., controllata al 100% da Sesa, potenzia ulteriormente la presenza nel settore strategico della sicurezza digitale, con soluzioni che uniscono riconoscimento biometrico, intelligenza artificiale e tracciabilità dei dati.

Delta Informática, costituita nel 2006 con sede a Barcellona e Madrid (Spagna) ed un’organizzazione composta da 10 professionisti, è specializzata in soluzioni biometriche (DELTA ID) e in ambito Digital Identity e Data Automation, con focus su tecnologie proprietarie di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) basate su Intelligenza Artificiale e Machine Learning.

Delta Informática, con ricavi nell’esercizio 2024 pari a circa Eu 2 milioni ed un Ebitda margin del 20%, ha sviluppato soluzioni ed applicativi di Instant ID reading and recognition e Digital Evidence su tecnologia Blockchain. La società opera in settori come Hospitality, Healthcare e Security, con un customer set composto da oltre 800 enterprise, caratterizzate da una richiesta crescente di servizi evoluti che integrano blockchain, intelligenza artificiale e cyber security.

La business combination consolida la presenza di Var Group sul territorio attraverso Var Group España, che oggi raggiunge una dimensione di circa Eu 30 milioni di ricavi e 200 persone, e si aggiunge alle operazioni realizzate con Wise Security Global (luglio 2023), leader nel segmento della Cyber Security e Digital Identity e con Boot Systems e LBS Serveis (settembre 2024), società specializzata nella consulenza professionale e nelle soluzioni in ambito Cloud Computing e Data Center.

Per Sesa si tratta della terza acquisizione dell'anno dopo le 12 del 2024, le 13 del 2023 e le 18 del 2022. L’acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa (in applicazione di un criterio di 5 volte l’Ebitda medio normale della società target), con il coinvolgimento operativo e a lungo termine dei Managing Partners e fondatori di Delta Informática, Bernardo Pujol Galofre e Gerard Carbó, condividendo obiettivi a medio termine di crescita sostenibile delle competenze e specializzazioni a livello internazionale.

La partnership si inserisce nella strategia del Gruppo Sesa di investire nello sviluppo di competenze verticali in settori strategici per la digitalizzazione di imprese e organizzazioni, anche a livello internazionale. Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di persone che di competenze, attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di generazione di valore sostenibile e a lungo termine per tutti gli stakeholder.

Attraverso la nuova business combination, Var Group conferma il proprio posizionamento sui mercati esteri come partner internazionale per la trasformazione digitale delle imprese, consolidando in particolare la propria presenza in Spagna e potenziando il proprio centro di competenza della Blockchain, che opera in stretta sinergia con quello della Cyber Security, per garantire affidabilità, integrità e tracciabilità delle interazioni digitali.

“Grazie a questa operazione consolidiamo la nostra presenza internazionale, supportando l’evoluzione digitale delle imprese e rafforzando la sinergia tra i nostri centri di competenza sulla Blockchain e sulla Cyber Security. Accogliamo con entusiasmo il team di Delta Informática, che ci arricchisce di know how e soluzioni ad alto valore nella Digital Identity e Data Automation”, affermano Francesca Moriani, CEO di Var Group e Gorka Jimenez, Regional Manager di Var Group España.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte del Gruppo Sesa e dell’organizzazione di Var Group; la business combination ci consentirà di accelerare la crescita di competenze verticali a beneficio della clientela, rafforzando le nostre competenze ed ampliando la nostra offerta sul mercato”, hanno dichiarato Bernardo Pujol Galofre e Gerard Carbó, Managing Partners di Delta Informática.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa

“Proseguiamo il nostro percorso di crescita anche internazionale, con l’obiettivo di sviluppare il coverage dei principali distretti economici dell’Europa centro occidentale. Siamo lieti di accogliere le risorse umane di Delta Informática nel Gruppo, al fine di valorizzarne le competenze ed arricchire ulteriormente la nostra offerta nell’area della penisola iberica. Proseguiamo gli investimenti in innovazione tecnologica e piattaforme digitali affiancando i nostri stakeholder e clienti nella creazione di valore attraverso la propria evoluzione digitale”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

