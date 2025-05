Si costituisce a San Romano l'Osservatorio Mario Caciagli

Questa sera, alle ore 21,15, presso il saloncino dell’ARCI – Associazione La Ruzzola in Via XXV Aprile, 6 a San Romano (al Centro Giovani, sotto la scuola materna) si terrà l’assemblea costitutiva dell’Osservatorio Mario Caciagli per l’analisi dei cambiamenti nella realtà politica, sociale ed elettorale del Valdarno Inferiore, alla quale sono invitati a partecipare tutti coloro che ritengono utile, nell’attuale fase storica del nostro comprensorio, un simile strumento.

Nell’occasione, oltre alla formale approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione ed alla raccolta delle prime adesioni, si procederà ad eleggere i membri, rappresentativi dei diversi Comuni che formano il Comprensorio del Cuoio, del Comitato Direttivo (al cui interno verrà successivamente eletto un coordinatore, che sarà il rappresentante legale dell’Associazione) e che sarà affiancato da un Comitato Scientifico composto da esperti, a vario titolo delle materie di interesse; ad approvare un primo calendario d’iniziative che, fatte salve le ulteriori proposte che emergeranno nel corso dell’assemblea, potrebbe includere: una serata, da tenersi immediatamente dopo il suo svolgimento, dedicata all’analisi dei risultati locali e nazionali del voto referendario dell’8 e 9 giugno; una serata su “i numeri di tre sconfitte”, dedicata all’analisi delle più recenti elezioni amministrative a Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte; un incontro-dibattito su “l’attuale crisi del settore conciario: congiunturale o strutturale?” a cui invitare esperti delle università di Pisa e/o di Firenze, ricercatori dell’IRPET, ecc.; una ricerca (da effettuare, in collaborazione con i dirigenti dei circoli ARCI, mediante acquisizione di dati e realizzazione di interviste) su “la crisi delle case del popolo” di analisi dei problemi che queste strutture stanno vivendo, delle cause che li hanno determinati, delle possibili vie d’uscita, ecc.