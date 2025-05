Tassista insegue scippatore a Firenze e recupera borsa rubata

A Firenze, nella notte del 12 maggio, il tassista Roberto Del Vecchio, alla guida del taxi "Milano 36", ha inseguito e fermato uno scippatore, facendo restituire la borsa rubata a una ragazza. L’intervento è durato appena 24 secondi ed è stato ripreso dalla videocamera di bordo. Nel video si sente Del Vecchio dire: "Aspetta, aspetta hanno rubato la borsa a quella". Dopo aver braccato il malvivente lungo il lungarno Guicciardini e in via de' Coverelli, lo ha costretto a restituire la refurtiva e si è poi recato dalla vittima per riconsegnarle l’oggetto rubato.

Milko Signorini, presidente della cooperativa Socota Taxi 4242, ha dichiarato: "Il collega del taxi 'Milano 36', Roberto Del Vecchio, è un esempio per tutti noi e per tutti i cittadini, e meriterebbe un riconoscimento". Ha colto anche l’occasione per ricordare il "Taxi Rosa", servizio notturno sicuro per le donne, sottolineando che "in queste ore il servizio applica uno sconto del 10% sulla tariffa standard".

Il deputato della Lega Andrea Barabotti ha elogiato il gesto come "un esempio straordinario di altruismo e prontezza", definendolo "comportamento esemplare" e aggiungendo che l’azione "ha evidenziato il ruolo dei tassisti come presidio di responsabilità e solidarietà".

L’europarlamentare toscana Susanna Ceccardi ha dichiarato: "Onore a Roberto. Non solo servizio pubblico, i tassisti si confermano presidio di sicurezza e simbolo di senso civico". Ha aggiunto: "Ha fatto ciò che tanti oggi non avrebbero il coraggio di fare", e ha concluso: "A Roberto, e a tutti i suoi colleghi che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con onestà e spirito di servizio, va il mio più sentito ringraziamento".

Infine, Marco Stella (FI), capogruppo in Consiglio regionale, ha annunciato: "Proporrò un premio per Roberto Del Vecchio", definendolo "un cittadino esemplare e coraggioso", e denunciando che "la situazione della criminalità a Firenze è sempre peggiore".

