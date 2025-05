Weekend in tenda tra festa e spiritualità: a Ponsacco arriva "The Rave Church"

Tre giorni di campeggio, festa, musica e testimonianze di fede. Un weekend tra divertimento e spiritualità quello organizzato dalla Parrocchia di Ponsacco, che chiama a raccolta i giovani con il programma del "The Rave Church a Ponsacco", dal 13 al 15 giugno alla chiesa Don Bosco in via Livornese. "Bambini e ragazzi dell'unità pastorale vi aspettiamo per far festa", si legge sulla pagina Facebook della Parrocchia guidata da don Armando Zappolini, "vi aspetteranno giochi, attività, sorprese, testimonianze di fede e... tanta musica!".

Un "Rave" senza alcol e con tante attività in programma, che il primo giorno dopo la sistemazione nelle tende, vedrà come ospite don Roberto Fiscer, parroco a Genova e vera e propria star del web, dj professionista prima di diventare sacerdote. La stessa sera, con don Roberto, al via la discoteca all'aperto "Disco Church". Nella locandina il programma completo della tre giorni, che prosegue tra giochi, attività e il concerto la sera di sabato dei Blu Confine con la presenza di don Udoji, parroco di Montopoli. Infine domenica 15 giugno messa celebrata da don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, e a conclusione del "Rave Church" i saluti del vescovo Giovanni Paccosi.

Iscrizioni entro domenica 8 giugno, per chi rimane a pranzo e dorme in tenda specificano dalla parrocchia. I moduli, disponibili in ogni chiesa dell'unità pastorale, dovranno essere riconsegnati compilati al catechista/responsabile oppure in canonica. Altre info nella locandina.

