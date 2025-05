Torna a Montelupo "Buongiorno Ceramica 2025", un weekend tra mostre e laboratori per tutti

Montelupo Fiorentino partecipa anche quest’anno a "Buongiorno Ceramica!", la festa diffusa della ceramica italiana promossa da AICC, che nel fine settimana del 17 e 18 maggio 2025 coinvolgerà oltre 50 città in tutta Italia, unite dalla tradizione artigianale e dal valore culturale della ceramica artistica.

Per l’occasione, il centro storico e i luoghi simbolo della ceramica montelupina si animeranno con mostre, laboratori, visite guidate, dimostrazioni dal vivo, attività per bambini e incontri con gli artigiani. Un'opportunità per riscoprire il patrimonio artistico e creativo della città, conoscere da vicino le tecniche della ceramica e lasciarsi ispirare dalla bellezza dei manufatti realizzati a mano.

Tra i momenti salienti del programma:

Visite guidate gratuite al Museo della Ceramica e alla Fornace del Museo; all’Archivio Museo Bitossi; all’Atelier dell’artista Marco Bagnoli; al Museo Archeologico.

A guidare i visitatori alla scoperta del Museo della ceramica saranno gli artigiani e gli artisti che oggi lavorano la ceramica a Montelupo.

Scuola della ceramica: Open day e dimostrazioni. Sabato 15.30 – 19.30. Apertura straordinaria dei laboratori della Scuola della Ceramica con visita libera.

Ore 17.00: Apertura della Mostra di arte contemporanea: NOW. Mostra diffusa negli spazi della scuola organizzata in occasione del Festival dello Sviluppo sostenibile in collaborazione con Fondente Arte

Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00:

Apertura straordinaria dei laboratori della Scuola della Ceramica con visita libera e dimostrazioni di lavorazione a cura degli studenti del corso IFTS. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Possibilità di vistare la Mostra Now

Laboratori per bambini con attività ludiche e didattiche a tema ceramico e per adulti

Dimostrazioni di Pittura ceramica

Installazioni e percorsi artistici tra le botteghe del centro, con esposizioni temporanee di ceramisti contemporanei.

Passeggiata Montelupo Contemporanea: un itinerario attraverso il borgo di Montelupo alla scoperta delle opere di arte contemporanea site- specific, dal pozzo dei Lavatoi al parco della Villa Medicea. Partenza da Piazza Vittorio Veneto.

Apertura straordinaria dei laboratori artigiani:

Spazio d’arte Bea Bis – Laboratorio Raku, attività prevista sia sabato e domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18:00 (attività a pagamento)

Studio Serena Tani – Visit Studio e laboratorio gratuito "Real Blue" in cui il visitatore potrà dipingere sulle carte ceramiche create dall’artista usando un solo color/smalto ceramico Real Blue.

Sergio Pilastri. Ceramica con vita - Studio aperto sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00

Ceramiche Marino – Bottega aperta sia sabato che domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00

Studio d’arte ceramica è fantasia di Paola Ramondini - Raku e gioielli l’arte del fuoco e della terra, attività prevista sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 12:00 (a pagamento).

"Buongiorno Ceramica! è un invito a entrare nei luoghi della creazione, a incontrare chi ancora oggi lavora la terra e il fuoco trasformandoli in bellezza. Un’occasione per turisti, appassionati, famiglie e cittadini per vivere Montelupo da una prospettiva inedita, immersi in una tradizione che continua a rinnovarsi. La manifestazione promossa ormai da anni da AICC – Associazione Italiana Città della ceramica ha il pregio di accendere contemporaneamente in tutta Italia i riflettori sul mondo della ceramica, sul sapere artigianale e sulla produzione artistica, declinata in tantissime sfaccettature. Montelupo, come ogni anno, aderisce con entusiasmo, con un programma di qualità, che coinvolge i luoghi della cultura, la scuola della ceramica e gli artigiani al fine di rappresentare al meglio il nostro tessuto", afferma l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.

Il programma completo è disponibile sul sito www.montelupoeventi.it

Info: Museo della ceramica, piazza Vittorio Veneto, 11, telefono 0571/917650, museo@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

