I rioni di Cerreto Guidi si sfidano, ma stavolta a calcio

Da tempo, a Cerreto Guidi, era maturata l’idea di organizzare come accade in altre città che ospitano dei palii, un torneo di calcio fra le contrade.

L’obiettivo è ora raggiunto, e lunedì 19 maggio scatterà al campo sportivo “Livio Lensi” di Lazzeretto, la prima edizione del Torneo dei Rioni di calcio a 7 a cui parteciperanno le 4 formazioni delle contrade del Palio del Cerro: Santa Maria al Pozzolo, Porta Fiorentina, Porta Caracosta e Porta al Palagio, ma anche le 4 formazioni che rappresentano le frazioni e più precisamente Lazzeretto, Stabbia Ponte di Masino, Stabbia Chiesa e Bassa-Gavena-Pieve.

La fase a gironi si terrà dal 19 al 30 maggio, il 4 giugno avranno luogo i play off, preludio alle semifinali del 6 e alle finali di sabato 7 giugno.

Al rione vincitore, oltre ad un trofeo, andrà la Coppa Comune di Cerreto Guidi che sarà conservata dal rione vincitore per un anno per poi essere rimessa in gioco nell’edizione successiva.

Al torneo, con partite serali a partire dalle ore 20,45, possono partecipare solo giocatori residenti o ex residenti nel comune di Cerreto Guidi.

L’organizzazione del torneo, destinato a richiamare pubblico e curiosità, è dello Sporting Lazzeretto presieduto da Giovanni Caponi.

Alla presentazione del torneo, avvenuta nella Sala dei matrimoni, in comune, sono intervenuti il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti e l’assessore allo sport Davide Toni che hanno accolto con soddisfazione l’idea del torneo che costituisce non solo un importante momento di sport, ma soprattutto una preziosa occasione di ritrovo e di socialità tra i tanti partecipanti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

