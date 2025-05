Truffa da 110mila euro su investimenti online in criptovalute, tre denunciati

Individuate e denunciate dalla polizia tre persone, tutte residenti in Toscana, accusate di truffa aggravata in concorso tramite piattaforme di investimento online in criptovalute, ai danni di una donna della provincia di Bolzano. È stata la vittima, truffata per 110mila euro, a denunciare l'accaduto alla fine dell'anno scorso spiegando di essersi lasciata attrarre dalla promessa di facili guadagni in breve tempo con minimi investimenti, verificabili tramite account personale su una piattaforma digitale appositamente creata dagli ideatori per attestare guadagni crescenti e indurre investimenti sempre maggiori.

A seguito delle indagini è stato ricostruito il flusso del denaro, recuperando quello sottratto e sono stati individuati i presunti autori della truffa, un cittadino italiano e due cittadini cinesi. Nei confronti dei tre denunciati il questore di Bolzano ha emesso la misura di prevenzione personale dell'avviso orale di pubblica sicurezza. La somma sottratta è stata rintracciata su diversi conti bancari, congelati così da poter sequestrare il denaro e restituirlo alla vittima.

