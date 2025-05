Università di Pisa protagonista alla Biennale del Mare: robotica subacquea e logistica sostenibile al centro di Blu Livorno

L’Università di Pisa sarà protagonista della prima edizione di Blu Livorno. Biennale del Mare e dell’Acqua in programma dal 14 al 17 maggio, con una partecipazione ricca e articolata che mette al centro due delle sue eccellenze: la robotica subacquea, settore di frontiera per l’esplorazione e la tutela degli ecosistemi marini, e il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno, esempio concreto di formazione universitaria radicata nel territorio e attenta alle sfide della sostenibilità.

Moltissimi gli appuntamenti. Nella giornata inaugurale il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi parteciperà alla tavola rotonda di apertura dei lavori scientifici che si svolge all’Accademia navale di Livorno alle 11,15. Con lui ci saranno il Direttore di ARPAT Marco Rubellini, al Presidente del CIBM Carlo Pretti e rappresentanti dell’ISPRA, della Scuola Superiore Sant’Anna e del CNR. Il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno sarà presente con uno stand informativo presso la Terrazza Mascagni e uno spazio espositivo negli Hangar Creativi. Qui giovedì 15 maggio alle 9,30 il professore Nicola Castellano interverrà al convegno “Logistica e sostenibilità”, nel panel dedicato a “Formazione e nuove professionalità”. Sempre il 15 maggio, alle 15 presso l’Acquario di Livorno, il Polo sarà coinvolto nel laboratorio di simulazione sulla sicurezza nei porti e, alle 9 allo Scoglio della Regina, parteciperà all’incontro su “Ricerca e innovazione per il mare e l’ambiente: il ruolo del CITEM”.

La robotica subacquea sarà al centro di tre eventi. Mercoledì 14 maggio alle 14,15 allo Scoglio della Regina il professore Andrea Caiti terrà l’incontro “La robotica subacquea: le sfide, il presente, il futuro”. Giovedì 15 maggio alle 14,30 presso l’Accademia Navale il professore Andrea Munafò presenterà “L’ambiente che più estremo non si può: robot subacquei che navigano sotto i ghiacci polari”, dedicato alle missioni condotte in Antartide. Infine, venerdì 16 maggio alle 10 allo Scoglio della Regina il professore Riccardo Costanzi illustrerà le attività di monitoraggio della biosfera costiera con i robot autonomi dell’Ateneo, come il veicolo Zeno.

“Ringrazio il Comune di Livorno per aver coinvolto il nostro Ateneo in questo importante evento, un’occasione di grande valore per potenziare le sinergie tra università, innovazione e territorio — ha dichiarato il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi - L’Ateneo partecipa con entusiasmo, grazie al contributo di docenti e ricercatori, in particolare attraverso il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno, che unisce una solida offerta formativa — con le lauree in Sistemi e Processi Logistici — a una collaborazione crescente con il territorio, anche sui temi della Blue Economy, rafforzata dal recente rinnovo della convenzione. Significative anche le iniziative con l’Accademia Navale di Livorno, dedicate all’innovazione nell’ambito della cosiddetta “terza dimensione”, quella subacquea”.

“Tutto ciò si inserisce in una visione strategica che riconosce a Livorno un ruolo preminente - ha evidenziato il professore Marco Macchia, Delegato del Rettore per i rapporti con il territorio - non solo per la sua vocazione marittima, ma anche per il forte legame con la nostra Università: oltre tremila studenti iscritti all’Università di Pisa provengono dalla città di Livorno, e più di seimila risiedono nella provincia. È da qui che vogliamo continuare a costruire ponti tra università, istituzioni e territorio, con l’obiettivo di creare opportunità e occupazione per i nostri giovani. Rafforzare i rapporti con il territorio è fondamentale per favorire innovazione, imprenditorialità e sviluppo sostenibile”.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio comunicazione di Ateneo

