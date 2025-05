La notte della verità: Use chiama a raccolta il Pala Sammontana per restare in corsa playoff

Servirà la testa, servirà prepararla bene, servirà non ripetere gli errori di gara uno, serviranno tante altre cose ma servirà soprattutto una serata da Use. Con l’obbligo di vincere per non chiudere la stagione al primo turno playoff, la Computer Gross si appresta a ricevere mercoledì sera alle 21 Borgomanero al Pala Sammontana con questo chiodo fisso in testa, un pensiero che sin dalla sirena della partita in Piemonte è ben presente in tutto l’ambiente biancorosso, dalla squadra ai tifosi.

Non sarà facile, Borgomanero ha fatto vedere sul proprio terreno, non a caso ancora inviolato, quello di cui è capace ma ora è il momento che siano Sesoldi e compagni a far altrettanto dimostrando che quella vista domenica non era la vera Use, quella che nella seconda fase ha scalato la classifica e che in stagione regolare, giova ricordarlo, ha battuto altrettanto nettamente Borgomanero al Pala Sammontana.

Mentre coach Valentino ha preparato la partita, la società ha fatto la sua parte. Chi verrà ad assistere a gara due pagherà infatti un biglietto di soli 5 euro (escluso i tesserati delle giovanili che entreranno come sempre gratuitamente) ed è facile immaginare che il palazzetto sarà gremito come merita questa sfida delicata ed avvincente. È tutto pronto per una serata da ricordare, una serata da Use.

