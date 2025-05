Viaggio della Memoria, da Santa Croce una delegazione di docenti e studenti

Il Viaggio della Memoria 2025 si è svolto dall’8 al 12 maggio, in concomitanza con le cerimonie internazionali per l’80esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Mauthausen e dei suoi sottocampi da parte della truppe Alleate. Alla cerimonia internazionale, che ha visto la partecipazione di delegazioni da tutta Europa, era presente, insieme agli studenti e rappresentanti di vari comuni della provincia di Pisa, anche una delegazione di studenti di terza della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Santa Croce sull'Arno, accompagnati dai loro docenti, dal personale dei servizi educativi, da alcuni rappresentanti dell’Associazione ANED, che ogni anno si occupa dell’organizzazione del pellegrinaggio con il contributo dell’amministrazione comunale e dal consigliere comunale Tony Castellani in rappresentanza dell'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Giannoni.

Partecipare al Viaggio della Memoria è un dovere morale ed un messaggio di civiltà, di cultura della tolleranza e di pace che l’amministrazione comunale del sindaco Giannoni vuole che arrivi alle nuove generazioni.

“Un viaggio che lascia il senso di disperazione e l'amaro in bocca” ha detto il consigliere Castellani al ritorno in Toscana. “Non poteva essere altrimenti – ha poi spiegato Castellani – poiché abbiamo visitato i luoghi dove si è consumato lo sterminio di milioni di ebrei, di dissidenti politici, di omosessuali e di disabili. Questi uomini, queste donne e questi bambini hanno perso la vita a causa di un disegno folle e insensato. Accompagnare gli studenti in questo pellegrinaggio - prosegue Castellani - mi ha profondamente toccato e mi ha reso partecipe di un percorso educativo e formativo che giustamente deve continuare per fare conoscere la storia perché solo la conoscenza della storia può evitare il ripetersi di tragedie così gravi. Vedere i ragazzi piangere, fare domande e cercare di capire mi ha dato la percezione che questo viaggio pesante e difficile, abbia lasciato una traccia importante in tutti noi”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno