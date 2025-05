A CNA Storie il racconto de "I Bettini Fotografia": "Una storia di famiglia"

Nuovo appuntamento su Radio Lady 97.7 della rubrica CNA Storie, il programma in onda ogni mercoledì realizzato in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa, pensato per raccontare e valorizzare le esperienze di imprenditori e aziende del territorio. Protagonisti della puntata di mercoledì 14 maggio, insieme a Valentina Cantini di CNA Empolese Valdelsa, i fratelli Bettini, Nicola e Maurizio, dei negozi Bettini Fotografia a Castelfiorentino e Nikola Foto a Empoli, entrambi nei centri commerciali Coop delle rispettive città. Una lunga storia che racconta l'evoluzione della fotografia negli anni, di conseguenza i cambiamenti dell'impresa ma anche una storia di famiglia.

La puntata completa su Radio Lady 97.7

Una passione trasmessa da babbo Mauro, "insieme a mamma Sonia - racconta Nicola - babbo era di base fotografo e sempre in evoluzione, ha sperimentato molto nell'ambito della stampa". Tra matrimoni e servizi fotografici, l'attività si è evoluta fino a spostarsi da Castelfiorentino a Empoli per poi ritornare nel novembre scorso con un nuovo negozio, lì dove tutto era partito: "È come se il tempo non si fosse mai fermato - racconta Maurizio - Castelfiorentino non ci ha mai abbandonato". A testimoniarlo "la gioia delle persone nel veder ritornare i Bettini. Per noi è stata una grande soddisfazione, sia perché babbo e mamma hanno fatto la storia sia a livello personale, nel prendere una strada insieme. Riempie d'orgoglio".

Cresciuti a pane e fotografia, "passavamo l'estate a tagliare negativi e mettere rullini nello sviluppo. Siamo cresciuti vivendo la quotidianità dei genitori ed era tipico delle famiglie di allora". Un'unione proseguita fino ad oggi, seguendo anche le trasformazioni del settore: "Il cellulare ha fatto cambiare il negozio della fotografia - spiega Nicola - sono pieni di foto, una volta non era così. Chiaramente ci siamo attrezzati, potendo stampare su qualsiasi supporto". Nati in camera oscura, oggi con il digitale le immagini possono essere riprodotte su qualsiasi cosa, dalle tele alle tazze. Ma il passato non si dimentica: "Ultimamente in molti stanno riscoprendo i rotolini" magari ritrovati in vecchi cassetti, dice Nicola, "riusciamo a digitalizzare e ristampare". "Anche i giovani - aggiunge Maurizio - hanno voglia di scoprire l'analogico".

Già la storica azienda del babbo Mauro Bettini era associata a Cna. Così come lo sono oggi i negozi gestiti dai due fratelli, spiega Cantini: "Con noi hanno fatto anche il percorso per prendere spazi all'interno del centro commerciale di Empoli, sono stati coinvolti da Cna che successivamente li ha accompagnati nella parte delle mostre mercato" realizzate, come ricordato "periodicamente da Cna Firenze nella terrazza esterna, formando una doppia galleria tra artigiani e commercianti".

Via R. Sanzio 199 Empoli

Centro*Empoli

Via L. da Vinci 13 Castelfiorentino

Coop

0571/1520042

info@ibettinifotografia.it

ibettinifotografia.it