Anci Toscana alla Biennale del Mare di Livorno

Si è aperta solennemente stamani a Livorno la Biennale del mare e dell’acqua, un grande evento di confronto e approfondimento tra amministrazioni, comunità scientifica, settore pubblico e privato, per affrontare le sfide della costa tra cambiamento climatico, regolamentazioni europee e innovazione.

Significativa la presenza di Anci Toscana a diversi appuntamenti della manifestazione, per portare il contributo e la sfida dei Comuni costieri su un tema che li coinvolge direttamente. A partire dall’inaugurazione di stamani alla Terrazza Mascagni, a cui ha partecipato il direttore Simone Gheri. “Un’iniziativa bella ed importante, complimenti al sindaco Luca Salvetti e all’amministrazione di Livorno – ha detto Gheri – Noi la consideriamo un’iniziativa che guarda a tutta la costa e all’arcipelago, perchè pensiamo sia fondamentale pensare ed agire come sistema. E’ con questo spirito che partecipiamo al programma europeo Interegg Marittimo Italia Francia, che vede la presenza dei nostri Comuni in molti progetti. Fra costa, isole e interno abbiamo un valore turistico e ambientale unico, che dobbiamo continuare a promuovere e valorizzare insieme”.

Nell’ambito del ricco programma della manifestazione, venerdì 16 maggio Anci Toscana organizza “Monitorare per proteggere: la sfida delle coste”, evento realizzato nell’ambito del progetto Proterina4Future e cofinanziato dal proprio dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo citato da Gheri, previsto all’Accademia Navale (qui il programma); mentre sabato 17 maggio alla Terrazza Mascagni si terrà “La Città del Mediterraneo: laboratori di anticipazione”: partendo da Livorno, crocevia storico del Mediterraneo, si aprirà un confronto tra esperti, amministratori e policy-maker per immaginare il ruolo delle città come attori del cambiamento, con la presenza di numerosi sindaci e docenti universitari (qui il programma)

Qui tutte le info sugli eventi della Biennale

Fonte: ANCI Toscana

