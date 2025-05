Attenzione alle truffe telefoniche: falsi carabinieri contattano i cittadini nel Grossetano

In questi giorni, alcuni cittadini di Scarlino hanno segnalato di aver ricevuto telefonate sospette da persone che si spacciano per appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Questi individui, con varie scuse, cercano di ottenere informazioni personali o avanzano richieste ingannevoli.

Si invita pertanto tutta la popolazione a prestare la massima attenzione, a non fornire mai dati personali o bancari al telefono e a non seguire le istruzioni impartite da questi falsi operatori. In caso di dubbi o segnalazioni, è fondamentale contattare direttamente la stazione locale dei Carabinieri o rivolgersi al numero di emergenza 112.