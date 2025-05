'Barba Fantasy Show' a Santa Maria a Monte

Il Baule dei sogni a Santa Maria a Monte, tira fuori dal cilindro un altro divertente spettacolo dedicato ai più piccole e alle loro famiglie.

Sabato 17 maggio in programma Barba fantasy show, varietà comico di e con Edoardo Nardin Produzione Factory Tac, età consigliata dai 3 anni

Giocoleria, illustrazioni, clown, equilibrismi sono i linguaggi che vengono utilizzati in scena a servizio della fantasia.

Barba Fantasy Show è uno spettacolo che cresce ascolta e vede: il pubblico, soprattutto, che diventa a sua insaputa il grande protagonista della messa in scena, ma anche la situazione, il momento, lo spazio. Cambia, muta e si trasforma a piacere, a seconda dell’estro dell’attore-pittore-giocoliere-clown, l’elegante personaggio che sta in scena. Un irriverente e poetico omino dagli occhi piccoli, che si nasconde dietro ad una pesante barba, fantastica e fantasiosa, che diventa maschera e fonte d’ispirazione per ogni lazzo e idea.

Barba Fantasy Show è uno spettacolo per tutti: strabilia i bambini e fa divertire gli adulti.

Barba Fantasy Show è uno spettacolo da palco, da teatro e da strada… è molto versatile e sa adattarsi alla situazione.

Sabato 24 maggio sarà la volta di Naso d’argento di e con Soledad Nicolazzi, disegni Dora Creminati, produzione Stradevarie, età consigliata 3-10 anni e gran finale sabato 7 giugno con Gunteria soup di e con Gunter Rieber, produzione Art Klamauk.

Gli spettacoli si terranno nell’aerea archeologica La Rocca di Santa Maria a Monte, inizio alle 16.30, ingresso libero. Biglietto 3€ bambini, 4,5€ adulti.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa