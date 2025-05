'Battiti – Difendiamo la legalità': torna a Empoli il progetto su legalità e anticorruzione

Cultura della legalità e anticorruzione: tornano gli appuntamenti formativi di "Battiti - Difendiamo la legalità", il progetto in continuità con la precedente amministrazione che si consolida e prosegue, giunto alla sua quarta edizione. L’iniziativa è stata organizzata dal Servizio Cultura e Legalità e giovani e, per la parte della formazione dipendenti e amministratori, dal Servizio Risorse Umane in collaborazione con Avviso Pubblico e si conferma occasione per ospitare a Empoli protagonisti illustri che hanno stimolato nel pubblico partecipante profonde riflessioni sui concetti di legalità, moralità, anticorruzione e lotte alle mafie.

Il progetto “Battiti” si è ampliato di nuovi percorsi che ha visto per esempio l’incontro formativo con il magistrato Roberto Di Bella, già presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e a capo dal 2020 dell’omologo ufficio giudiziario di Catania, al palazzo delle Esposizioni con la presentazione del libro intitolato Liberi di scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della ‘ndrangheta', scritto da lui e Monica Zapelli; poi è nato “Costruire Legalità”, un progetto con le scuole secondarie di primo grado e gli istituti superiori di Empoli in sei incontri, ancora in corso, finanziato dal Comune di Empoli e condotto dall’associazione Culturale Co.Me.Te. APS di Empoli. Il progetto coinvolge gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado, l'Istituto Comprensivo Empoli Est e Istituto comprensivo Empoli Ovest, oltre agli istituti superiori I.I.S. Il Pontormo e I.S.S. Fermi - Da Vinci.

In questi anni sono stati tanti gli ospiti che hanno incontrato le scuole, le ragazze, i ragazzi, il pubblico adulto, il personale dipendente, amministratrici e amministratori. Tra i ‘tanti’, Don Luigi Ciotti, Annamaria Frustaci, Pietro Grasso, Andrea Franzoso, Laura Valli, Enrico Carloni, Giovanni Grandi, Giuseppina Pacilli, Sara Loffredi, Anna Sarfatti, Daniel Zaccaro, Francesco Niccolini, Sandra Gesualdi, Luigi D'Elia, Lucia De Robertis, Pietro Suchan, Mario Turla, Alberto Vannucci e Giuliano Palagi e molti altri.

L’obiettivo è sempre quello di mantenere alta l’attenzione sul tema della legalità dando centralità alla delega sulla legalità nelle politiche dell'amministrazione.

FOCUS – Il festival “Battiti – Difendiamo la legalità” è un progetto per sua natura articolato in due distinti momenti: un percorso formativo di potenziamento dedicato a dipendenti e amministratori da inquadrare nell’ambito della lotta alla corruzione e l’organizzazione di eventi, incontri e spettacoli, dedicati alle scuole primarie, secondarie di I e II grado e alla cittadinanza.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – Battiti e Leggenda festival strette in un percorso didattico sulla lettura e sull’ascolto che si ritrovano insieme per due incontri con alcune classi di scuole empolesi. Si parte giovedì 15 e venerdì maggio 2025: il primo appuntamento, dalle 9 alle 10.30, incontro al palazzo delle Esposizioni con l'autrice leggendaria Susanna Mattiangeli e il suo libro La Costituzione nelle parole, Lapis, 2024. All’iniziativa parteciperanno 3 classi della scuola secondaria di primo grado Busoni e 1 classe della scuola secondaria del Calasanzio. Il 16 maggio dalle 9 alle 10.30, sempre al palazzo delle Esposizioni con 9 classi della scuola secondaria di primo grado Vanghetti.

Un ‘viaggio’ nella nostra Costituzione che è uno dei testi giuridici più belli del mondo. Non è frutto di una sola mente geniale: è un gigantesco esempio di scrittura collettiva.

BATTITI ‘FORMATIVI’ PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI – All’interno di Battiti si svolgeranno due eventi formativi per dipendenti e amministratori della Pubblica Amministrazione promossi in collaborazione con Avviso Pubblico. Giovedì 22 maggio 2025, seminario al mattino dalle 10.30 alle 13, al palazzo delle Esposizioni (piazza Guido Guerra) per dipendenti del Comune di Empoli, dirigenti, EQ (ex P.O.), responsabili di servizio sui temi: “Etica pubblica, codici di comportamento, benessere organizzativo” e “Etica pubblica e Codici di comportamento dei dipendenti pubblici: una misura per prevenire i fenomeni corruttivi e illegali nell’Ente locale e nel territorio”.

Fra gli argomenti la correlazione tra Etica pubblica, Trasparenza, Anticorruzione, come si inserisce il comportamento dei singoli dipendenti in questa cornice, i codici di comportamento del dipendente pubblico e codici etici, la distinzione e approfondimento; riferimenti normativi, valori di fondo, norme sull’utilizzo dei social media, esemplificazioni (D.P.R. n. 81/2023); in che senso comportamenti fondati sull’integrità e sulla trasparenza, in rispondenza con il Codice etico di comportamento dei dipendenti pubblici, possono essere considerati misura per arginare i fenomeni corruttivi e illegali, nel quotidiano espletamento del ruolo di dipendente pubblico, focus su l'istituto del Whistleblowing e sulla segnalazione degli illeciti.

Relatori della mattinata formativa: Sylvia Kranz, Dirigente Unione Comuni della Bassa Romagna; Nicola Capello, Re-act, Centro di analisi e ricerca sull’Integrità.

Il secondo incontro si terrà alle 15 fino alle 17.30 al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15): destinatari amministratori, dirigenti, responsabili di servizio del Comune di Empoli. L’argomento discusso sarà “La sfida del benessere organizzativo nella Pubblica Amministrazione tra valore pubblico e responsabilità” e verranno affrontati vari temi a partire dalla direttiva ministeriale sul benessere organizzativo di marzo 2024, in che modo l’ambiente di lavoro può incidere sull’efficienza dei dipendenti pubblici e molto altro.

A condurre il pomeriggio Silvia Kranz, Dirigente Unione Comuni della Bassa Romagna e Giancarlo Tanucci, Docente Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Università di Roma La Sapienza.

LA DICHIARAZIONE

La legalità ha bisogno di vivere tra le persone e nella città. Per questo l’assessora alla legalità del Comune di Empoli esprime soddisfazione per le attività che vengono portate avanti su questo tema e che coinvolgono durante l’anno sia gli studenti e le studentesse delle nostre scuole, che tutta la cittadinanza, ma anche i dipendenti e gli amministratori del nostro Comune. L’assessora evidenzia la collaborazione con il festival Leggenda della lettura e dell’ascolto, che regala ai ragazzi e alle ragazze momenti formativi e di crescita personale, come quelli che si terranno il 15 e il 16 maggio e che coinvolgeranno 12 classi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa