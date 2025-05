Calcio Uisp Empoli Valdelsa, al Castellani la finalissima per il titolo provinciale

Venerdì 16 maggio 2025 è la data da cerchiare in rosso per tutti gli appassionati di calcio amatoriale. Torna la sfida per il titolo di campione provinciale UISP Empoli Valdelsa, con il tradizionale e suggestivo epilogo di scena al "Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli". Il match, che avrà inizio alle 21,30, vedrà di fronte Real Isola e Vitolini le quali avranno la possibilità di incrementare il proprio ricco palmarès. Il Real Isola di mister Filippo Martini ha conquistato il titolo di campione per ben quattro volte nell’ultimo decennio, grazie ai successi del 2013, 2017, 2019 e 2024. Lo scorso anno i samminiatesi hanno avuto ragione del Gavena ai calci di rigore dopo aver terminato i tempi regolamentari sul risultato di 0-0. Si tratta dello stesso risultato maturato al termine del derby di semifinale con la Casa Culturale: ancora una volta i ragazzi di Nicola Matteoli si sono dovuti arrendere ai penalties nella semifinale di ritorno andata in scena al "Palatresi" di Cerreto Guidi. Il Vitolini di mister Tommaso Boschi ha invece eliminato in semifinale il blasonato team fucecchiese della Ferruzza. Nel match di andata i bianconeri di Parentini sono incappati nella autentica serata di gloria di Leonardo Rossi. Il numero 9 del Vitolini ha siglato infatti la tripletta che ha permesso ai vinciani di affermarsi con il risultato di 3-0. Nel ritorno di Limite sull’Arno, Ciambotti ha messo a segno il gol dell’1-0 in favore della Ferruzza che però non è bastato a ribaltare l’esito favorevole a Leonardo Sordi e soci. Il Vitolini si è laureato campione provinciale nel 2016, perdendo poi le successive due finali del 2022 e 2023, rispettivamente con la stessa Ferruzza e il Castelfiorentino.

Prima della finalissima si svolgerà, come da tradizione, una gustosa anteprima che vedrà protagonisti i bambini delle scuole calcio del territorio. A partire dalle ore 19,30 andrà in scena infatti la rassegna giovanile "Calciogiocando", organizzata attraverso la consueta collaborazione tra la SDA Calcio Uisp Empoli Valdelsa e la Unicoop Firenze – Sezione Soci di Empoli. Via ai mini tornei tra i piccoli calciatori in erba di Avane, Piaggione Villanova, Giovani Fucecchio, Serravalle Soccer Academy, Castelfiorentino, Sancascianese e Ponte a Elsa. Appuntamento imperdibile quindi quello di venerdì sera al Carlo Castellani. Si tratta della vera e propria "serata di gala" del calcio amatoriale empolese che proseguirà con gli ultimi impegni delle finali di Coppa Uisp, Coppa Circondario e Coppa Amatori che faranno calare il sipario sulla stagione 2024/2025.

Fonte: Calcio UISP Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

Notizie correlate