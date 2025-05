Centro L.I.F.E. e SPI-CGIL: il digitale diventa semplice con il Punto Digitale Facile

In un mondo dove tutto ormai sta diventando digitale, non restare indietro. Affidati al nostro Punto Digitale Facile!

Alfabetizzazione digitale di base, servizi online, supporto tecnologico. Il tutto gratuito per ogni cittadino.

Il Punto Digitale Facile si pone come obiettivo quello di promuovere l’inclusione digitale, soprattutto per coloro che non sono nati durante l’era della nascita di Internet. Ecco perché il Centro L.I.F.E. ha colto in pieno questa necessità, da parte dei meno giovani, è ha deciso di collaborare per questo progetto con lo SPI e la CGIL di Empoli.

I nostri sportelli sono stati pensati per coprire un ampio territorio della provincia di Firenze.

Ci troviamo infatti a:

- FIRENZE

- SCANDICCI

- SAN CASCIANO VAL DI PESA

- EMPOLI

- CERRETO GUIDI

- VINCI – SOVIGLIANA

- CASTELFIORENTINO

- CERTALDO

- GAMBASSI TERME

- MONTAIONE

Ad attendervi, in ognuno dei nostri sportelli, ci sarà un operatore digitale qualificato pronto a rispondere alle vostre esigenze, ai vostri dubbi e vi aiuterà, passo dopo passo, a risolvere qualsiasi problematica inerente all’uso del digitale.

I servizi offerti sono vari: dall’assistenza gratuita per l’attivazione di SPID e CiE, alla consultazione di siti della Pubblica Amministrazione come l’ANPR, al supporto nell’utilizzo di dispositivi come smartphone, tablet e computer. Puoi affidarti ai nostri Punti Digitali Facili anche per i servizi pubblici digitali che riguardano la sanità, la scuola, il lavoro, ecc. Uno dei servizi al momento più richiesti nei nostri sportelli è il supporto nella compilazione del SIISL e del PAD, spettante a tutti coloro che percepiscono la NASPI,

un’occasione in più per l’utente per consultare in autonomia le offerte di lavoro e manifestare il suo interesse verso le offerte più attinenti alle proprie aspettative/competenze.

Inoltre, molte delle richieste arrivano dalle famiglie per il supporto nella richiesta online di bonus. Un esempio tra tutti è quello del bonus “Libri gratis” della Regione Toscana. I servizi sono tanti, aperti a tutti e completamente gratuiti. Basta presentarsi durante gli orari di apertura, oppure prenotare un appuntamento per ricevere un’assistenza personalizzata. Per quanto riguarda la zona del Comune di Firenze, uno dei servizi al momento maggiormente richiesto è quello della sosta gratuita per i residenti, accessibile dal sito SAS (Servizi alla Strada).

Di seguito potete trovare i nostri contatti:

Centro L.I.F.E.: 0571/79874

e-mail: puntodigitalefacile@centrolife.it.

Fonte: Centro L.I.F.E.

Notizie correlate