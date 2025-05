Continua la collaborazione tra The Social Hub Belfiore, il Centro Commerciale San Jacopino e Confesercenti Firenze

Sottoscritto stamattina, In Piazza San Jacopino un nuovo accordo di collaborazione tra centro commerciale naturale San Jacopino, The social Hub Belfiore, Confesercenti città di Firenze, che rilancia la reciproca partnership già sperimentata, da settembre 2024, attraverso la calendarizzazione di eventi di animazione sull’omonima Piazza ogni ultimo sabato del mese.

In base a quanto sottoscritto “gli operatori del centro commerciale naturale di San Jacopino, visto l’importante rapporto di collaborazione instaurato con The Social Hub Florence di via Belfiore, che si è concretizzato, nei mesi scorsi, con la programmazione di una serie di attività di animazione condivisa sulla Piazza, hanno acconsentito a praticare uno sconto del 10% sui prodotti e servizi da loro posti in vendita agli utenti di “The Social Hub Belfiore”.

Le attività che aderiscono a questa promozione acconsentono inoltre ad apporre, all’interno della loro attività commerciale una apposita locandina per la promozione della scontistica summenzionata.

“The Social Hub”, sempre in base agli accordi sottoscritti, “si impegna a promuovere presso la propria utenza, con tutti gli strumenti atti allo scopo, le attività e le promozioni del centro commerciale naturale, nell’ottica di rafforzare e promuovere il commercio locale e di vicinato.”.

“Confesercenti Firenze”, infine, “si mette a disposizione per rafforzare questa intesa, coordinando gli interventi di collaborazione e mettendo in campo tutti gli strumenti, anche di carattere operativo, necessari alla programmazione di iniziative comuni.”

Per Alessandro Biagiotti, Presidente CCN San Jacopino, “si tratta di una nuova forma di collaborazione che mira a far vivere e frequentare Piazza San Jacopino e le attività che la contraddistinguono, agli utenti di ‘The social Hub Belfiore’; ringraziamo il management della struttura per questo nuovo strumento di collaborazione.”

Santino Cannamela, Presidente Confesercenti città di Firenze, “pone invece l’attenzione sulla necessità di continuare a sostenere, come associazione di categoria, l’attività del centro commerciale naturale che incessantemente con l’unico ed ambizioso obbiettivo di garantire vivibilità e capacità attrattiva alla zona”.

Mauro Lago per The Social Hub Belfiore: ”Siamo felici che The Social Hub faccia ormai parte del quartiere e della fiducia dei negozianti, e promuoveremo attivamente gli esercizi di S. Jacopino tra i nostri ospiti e clienti. Questa convenzione è un tassello che prosegue il nostro impegno di supportare il centro commerciale naturale S. Jacopino, i suoi negozianti e i suoi eventi, iniziato l’anno scorso con una serie di mercati di quartiere, che proseguono anche quest’anno.”

“La ricetta per valorizzare i negozi di vicinato come servizi essenziali a favore dei cittadini è quella di fare squadra – dice l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini – in questo caso un Centro commerciale naturale tra i più attivi in città conferma il proprio protagonismo all’interno del quartiere aprendo ad una preziosa collaborazione con The Social Hub, struttura turistica presente da pochi mesi ma già attiva come risorsa sinergica con il tessuto commerciale locale. Tutto questo grazie anche al ruolo fondamentale di Confesercenti, che conferma ancora una volta di saper interpretare al meglio e in maniera innovativa il proprio ruolo di associazione di categoria, ottimizzando ogni nuova opportunità che si presenta”.

Fonte: Confesercenti - Ufficio Stampa