Da Pelù a Landini, a Firenze concertone per il "Sì" ai referendum su lavoro e cittadinanza

Musica, partecipazione e impegno civile si incontrano domenica 18 maggio in piazza dell’Isolotto, a Firenze, con “Alza il Volume: 5 Sì per cambiare il Paese”, il concertone gratuito promosso dal Comitato Firenze 5 Sì per sostenere la campagna referendaria in vista del voto dell’8 e 9 giugno su temi legati a lavoro e cittadinanza.

Sul palco si alterneranno nomi di rilievo della scena musicale e teatrale italiana, a partire da Piero Pelù, Bandabardò, Bobo Rondelli, Bebo Guidetti (Lo Stato Sociale), Pierpaolo Capovilla, Peppe Voltarelli, Marco Cocci, Giulia Mutti, Street Clerks, Matteo Crea, Bimbo, Spleen, EJent e I Marylin.

L’attrice Gaia Nanni introdurrà l’intervento del segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, presente in piazza per ribadire l’importanza di partecipare al voto.

L’evento, spiegano gli organizzatori, nasce per reagire al silenzio che ha finora circondato la campagna referendaria. “Vogliamo alzare il volume per farci sentire – sottolinea Bernardo Marasco, segretario generale della CGIL Firenze – e dire che a giugno ci sono dei referendum importantissimi che, con la vittoria dei Sì, possono migliorare concretamente le condizioni di lavoro e la vita delle persone, dal giorno dopo”.

Durissima anche la denuncia contro l’assenza di informazione istituzionale e mediatica: “È gravissimo il silenzio che avvolge questi referendum – afferma Marasco –. Persino autorevoli esponenti della maggioranza di governo invitano i cittadini a disertare le urne. Noi invece vogliamo partecipare, votare, e cambiare le cose. Non staremo sul divano, né andremo al mare: al massimo, ci andremo dopo”.

Il concertone di piazza dell’Isolotto, storica area popolare fiorentina, sarà quindi non solo un evento culturale, ma anche un momento di mobilitazione e confronto. Un’iniziativa che, secondo gli organizzatori, unisce musica di qualità, socialità e democrazia, con un messaggio forte: alzare la voce per non perdere l’occasione di contare.

