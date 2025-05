Discarica di Gello, messe a dimora le alberature previste: all’appello mancano 144 alberi

Sono state completate le piantumazioni delle alberature a parziale compensazione dell’ampliamento della discarica di Gello, così come previsto nel progetto. Non è stato possibile farlo solo per due aree per le quali i proprietari non hanno dato il loro consenso all’installazione o per la presenza di impianti in sovrapposizione areale. In parte della zona a ridosso dello Scolmatore non sono state piantumate 89 alberature in quanto alcune aree risultano interessate da un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 9.849 kWp, in corso di istruttoria autorizzativa. Tale progetto prevede, in sovrapposizione alla fascia alberata prevista, la piantumazione di siepi con sviluppo in altezza di più facile controllo al fine di evitare la proiezione di ombre sopra il parco fotovoltaico autorizzato. Inoltre una proprietà non ha acconsentito all’installazione delle fasce alberate. Nella zona lato ovest non sono state piantumate 55 alberature in quanto i proprietari dei terreni non hanno dato risposta alle azioni di coinvolgimento promosse da Comune di Cascina ed Ecofor Service, oltre che alla presenza interferente nel sottosuolo di tubazioni di trasporto dei prodotti petroliferi (linea Livorno-Calenzano) di proprietà di Eni.

“È acclarato il fatto che gli alberi siano i nostri principali alleati per contrastare i cambiamenti climatici – sottolinea Paolo Cipolli, assessore all’ambiente del Comune di Cascina –. Gli alberi ci aiutano ad abbassare le temperature, filtrare l’acqua piovana, consolidare i terreni, rendere l’aria più pulita e migliorare la biodiversità, oltre che abbellire il paesaggio. Nell’ambito dell’accordo convenzionale con Ecofor per l’allargamento del quarto lotto della discarica, a scopo compensativo e di mitigazione è stata prevista la piantumazione di oltre 230 nuove piante nel territorio di Cascina. Nelle scorse settimane sono stati messi a dimora i primi alberi con due distinte schermature verdi lungo lo Scolmatore ed anche a sud dello stesso. Si tratta di un intervento per cui è garantita la cura delle piante per cinque anni, compresa l’irrorazione di acqua, al fine di assicurarne la crescita. In questo modo continua l’opera di rinverdimento del nostro territorio, anche per dare il nostro contributo alla riduzione dell’impronta carbonica e rendere più bello il paesaggio della nostra piana”.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

Notizie correlate