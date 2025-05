Donata alla Fondazione Solidarietà Caritas attrezzatura per i pasti ai bisognosi grazie ad una iniziativa del DSU Toscana

La Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze ha ricevuto in donazione i banchi di mantenimento e distribuzione dei pasti della mensa Baracca grazie ad una iniziativa dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana. Il DSU che da anni promuove politiche di sostenibilità ambientale nell'erogazione dei propri servizi e azioni con una ricaduta positiva sul sociale ha infatti previsto una particolare clausola nel capitolato di appalto per la sostituzione delle apparecchiature utilizzate nei propri ristoranti collettivi destinati alla comunità studentesca. Un criterio preferenziale per l'aggiudicazione della gara che richiedeva alle potenziali aziende interessate all'affidamento, di destinare ad enti e soggetti del terzo settore i macchinari sostituiti dalla nuova fornitura, indicando nella domanda di partecipazione il soggetto beneficiario.

La ditta "Querci progettazione e fornitura grandi cucine" di Firenze che ha vinto, ha individuato, nell'espletamento della procedura, la Fondazione Solidarietà Caritas quale destinataria delle attrezzature recuperate dalle mense universitarie dell'Azienda DSU che sono state già installate gratuitamente alla mensa Baracca e serviranno per somministrare i pasti giornalieri ai bisognosi. Persone senza dimora o che hanno un reddito insufficiente per potersi garantire il cibo e i beni di prima necessità, pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese.

Questa azione conferma la vocazione solidaristica del DSU Toscana che ha dato vita a progetti analoghi in accordo con altre istituzioni che operano in campo sociale, come il recupero degli scarti alimentari non consumati nei propri punti di ristorazione e redistribuiti a persone in difficoltà tramite l'associazione La ronda della carità o la sensibilizzazione alla donazione di sangue fra la popolazione studentesca tramite attività di comunicazione mirata in collaborazione con Avis Toscana.

"Agire per la solidarietà significa mettere in campo azioni concrete già a partire dall'impostazione della realizzazione dei servizi - sostiene il Presidente del DSU Toscana Marco Del Medico - come hanno fatto i tecnici dell'Azienda nel prevedere in una normale procedura di acquisto atti con una ricaduta positiva sul territorio di riferimento appannaggio soprattutto dei soggetti svantaggiati che rappresentano già il nostro pubblico di riferimento nel mondo studentesco universitario. Si intensifica quindi la nostra missione di sostegno alle persone prive di mezzi economici attraverso attività indirette che allargano l'ambito di intervento oltre quello di competenza del DSU Toscana.”

“Nella mensa di via Baracca vengono preparati quotidianamente circa 900 pasti caldi per chi altrimenti non potrebbe permettersene uno. Ringraziamo per questa donazione che è un gesto concreto verso chi ha più bisogno, ma speriamo possa essere anche uno strumento di sensibilizzazione nei confronti dei giovani che frequentano l'Università per avvicinarli al mondo della solidarietà e del volontariato, di chi è vicino quotidianamente ai fragili” afferma Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.

