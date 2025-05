Empoli, Concerto in Collegiata con il Coro di Bambini della Forest Prep School di Londra

Dopo i successi nel 2024, il 2025 si annuncia ancora più ricco di cori e orchestre giovanili prevenienti dal Regno Unito. Questo concerto

presenta uno straordinario coro di bambini fra 8 e 11 anni della Forest Prep School, alla periferia di Londra, al confine con una delle foreste più antiche del Regno Unito (da cui il nome!).

Il coro si è esibito in numerose prestigiose sale da concerto del Regno Unito, tra cui la Cattedrale di St Paul, St James' Piccadilly e St Bart's the Great. Il coro canta principalmente repertorio sacro e il viaggio in Italia segna il loro quarto tour annuale all’estero con un repertorio ampliato. Il coro ha cantato in festival in tutto il Regno Unito ed è molto entusiasta di presentare un nuovo programma durante il tour in Toscana nel maggio 2025 L’ A.s.d. riconosciuta HARMONIA musica e danza intrattiene da molti anni rapporti di collaborazione e di scambio con molti cori e orchestre anche giovanili di Regno Unito, Germania, Belgio, Svizzera che ci permettono di valorizzare il nostro territorio con ottimi risultati.

INGRESSO GRATUITO

Fonte: Ufficio Stampa