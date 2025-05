Empolissima di Primavera, così cambia la viabilità

Tutto pronto per “Empolissima di Primavera”, domenica 18 maggio 2025, dalle 8 alle 20. Il grande mercato si sposta sulle strade del centro cittadino con 85 banchi selezionati e negozi aperti. L’evento organizzato da Confesercenti Empolese Valdelsa, ANVA Confesercenti (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti), gode del patrocinio del Comune di Empoli, realizzato in collaborazione con associazione Centro Storico Empoli si terrà da piazza della Vittoria e in alcune vie limitrofe.

Di seguito tutti i provvedimenti temporanei alla viabilità cittadina e alla sosta delle biciclette nelle apposite rastrelliere.

RASTRELLIERE - Dalle 6 fino alle 24 del giorno 18 maggio 2025 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade in piazza della Vittoria, nel tratto antistante la sede del MPS e dell'esercizio commerciale “Casa del bambino”, sarà adottato il divieto di sosta dei veicoli presenti nelle apposite rastrelliere, come anche in quelle di via Salvagnoli.

GLI ALTRI PROVVEDIMENTI - Dalle 6 alle 24 del giorno 18 maggio 2025 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade nella Zona a Transito Limitato, nella intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

In via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Tinto da Battifolle, intera via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Socco Ferrante, intera via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione

Le disposizioni proseguono in via Salvagnoli, tratto compreso tra via Battifolle e Via Ridolfi, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; piazza della Vittoria, nell’intera piazza, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Roma, tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; in via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL, all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.

I provvedimenti temporanei riguardano anche via Fratelli Rosselli, da Piazza della Vittoria a via Bonistalli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide; via Salvagnoli, all'intersezione con via Tinto Da Battifolle lato Piazza Gramsci, divieto di transito e direzione obbligatoria a destra per via Pievano Rolando, per i veicoli provenienti da piazza Antonio Gramsci.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate