Gattini appena nati gettati nel cassonetto dei rifiuti, il salvataggio a Bibbiena

Quattro gattini appena nati, gettati in un cassonetto, sono stati messi in salvo a Bibbiena. È successo nel primo pomeriggio di oggi nel comune in provincia di Arezzo dove un cittadino, sentendo un miagolio provenire dall'interno del contenitore mentre stava conferendo dei rifiuti, ha immediatamente allertato polizia municipale e vigili del fuoco. Sul posto anche due tecnici di Sei Toscana, il gestore dei rifiuti urbani.

I cuccioli erano stati gettati nel cassonetto dell'indifferenziato, all'interno di un sacchetto. Subito iniziate le operazioni di apertura i vigili del fuoco hanno recuperato i piccoli mici vivi, affidati infine alle cure veterinarie.

(Foto Sei Toscana)

"Sei Toscana - riporta il gestore in una nota - ringrazia sentitamente i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale per il tempestivo intervento e la collaborazione dimostrata. Un sincero ringraziamento anche al cittadino che, con la sua attenzione, ha permesso di salvare i quattro cuccioli".

