Giro d’Italia, tutte le modifiche al traffico a Pisa

In occasione della tappa a cronometro “Lucca-Pisa TUDOR ITT” del 108° Giro d’Italia, prevista a Pisa il prossimo 20 maggio con partenza da Lucca e l’arrivo a Pisa in piazza Duomo, la Polizia Municipale ha emesso specifica ordinanza con i provvedimenti temporanei alla viabilità e alla sosta.

Il percorso del Giro in città

Il percorso dei ciclisti nel territorio comunale di Pisa prevede l’ingresso dalla “Sp-2 -Vicarese” - rotatoria Lepri, via Volpi, rotatoria Monasterio, via Garibaldi, via Santa Marta, ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, ponte di Mezzo, Lungarno Pacinotti, via Santa Maria, piazza del Duomo.

La gara si svolgerà con partenza da Lucca del primo ciclista alle 13.15 e fine gara prevista intorno alle 17.30 in piazza del Duomo. Nella mattina il percorso sarà comunque riservato ai ciclisti che proveranno il tracciato di gara e allo svolgimento dell’evento collaterale Tappa Giro-E . Tutte le strade interessate dal percorso e vie limitrofe verranno chiuse al traffico veicolare dalle 8 alle 20 e comunque sino al termine delle operazioni di disallestimento evento, operazioni di pulizia e sgombero della sede stradale (in ogni caso non oltre le ore 23). Le strade interessate dal percorso saranno chiuse anche al passaggio pedonale e ciclabile durante lo svolgimento della gara. Negli orari prima e dopo il passaggio dei ciclisti (prima del 13 e dopo le 17.30) saranno istituiti attraversamenti pedonali controllati lungo il percorso di gara, dove le persone dovranno attendere l’autorizzazione al passaggio da parte del personale addetto.

Tappa Giro-E “Capannori-Pisa”

In aggiunta, i provvedimenti riguardano anche l’evento collaterale relativo alla 7^ tappa “Capannori-Pisa” del Giro -E che interesserà via Piave, traversa s.n. e via Rosmini, piazzale esterno lato Stadio, con spazi da riservare ai veicoli al seguito della manifestazione e per l’allestimento dell’area denominata “Open Village” in piazza dei Cavalieri, piazza Carrara, piazza Buonamici e via Pasquale Paoli.

Saranno interessate dal percorso delle ammiraglie al seguito della Corsa anche le aree di piazza Arcivescovado, via Camozzo, via Cardinale Maffi, via Contessa Matilde, via Piave, via Piave traversa S.N., via Rosmini presso parcheggio antistante lo Stadio.

Provvedimenti temporanei di sosta

Provvedimenti temporanei relativi alla sosta dei veicoli dal 18 al 20 maggio riguardano l’istituzione del “divieto di sosta con rimozione coatta” nelle seguenti vie: Piazza del Duomo (zona arrivo) dalle ore 22.00 del 18 maggio alle ore 23.00 del 20 maggio, comprese carrozze e taxi; Piazza Arcivescovado (area riservata Tv compound) dalle ore 14.00 del 18 maggio alle ore 23.00 del 20 maggio.

Provvedimenti temporanei relativi alla sosta dei veicoli dal 19 al 20 maggio riguardano l’istituzione del “divieto di sosta con rimozione coatta” nelle seguenti vie: via Fazio degli Uberti, parcheggio lato sud (area riservata sosta fornitori notte) dalle ore 00.01 del 19 maggio alle ore 07.00 del 20 maggio; via Cardinale Maffi dalle ore 05.00 del 19 maggio alle ore 20.00 del 20 maggio, lato sinistro del senso di marcia, dall’intersezione con via San Ranierino all’intersezione con via San Tommaso, ambo i lati dall’intersezione con via San Ranierino/via Camozzo all’ingresso dell’area monumentale, lato destro dall’intersezione con via Camozzo al lato opposto civ.26 da riservare ad area di sosta taxi; Piazza dei Cavalieri (area riservata “Open Village”) dalle ore 14.00 del 19 alle ore 23.00 del 20 maggio; via don Gaetano Boschi, civ.20, dalle ore 00.00 del 19 maggio alle ore 23.00 del 20 maggio.

Provvedimenti temporanei relativi alla sosta dei veicoli del 20 maggio riguardano l’istituzione del “divieto di sosta con rimozione coatta” nelle seguenti vie: via Rosmini, tratto da via Rindi a via Piave strada senza nome, ambo i lati (area riservata parcheggio Team Bus e ammiraglie- bus Giro-E) dalle ore 05.00 alle ore 20.00; via Piave “strada senza nome” su ambo i lati (area riservata sosta GIRO-E) dalle ore 05.00 alle ore 20.00; largo Pier delle Vigne (area riservata parcheggio Ammiraglie massaggiatori – arrivo) dalle ore 07.00 alle ore 20.00; piazza del Sarto (area riservata sosta fornitori post-arrivo) dalle ore 05.00 alle ore 20.00; piazza Manin, lato Ospedale, compreso taxi (area riservata sosta strutture arrivo tappa) dalle ore 05.00 alle ore 20.00; piazza Carrara, tratto da via San Nicola a via La Pergola (area riservata sosta fornitori pre-arrivo e fornitori) dalle ore 00.01 alle ore 22.30; via Curtatone e Montanara all’intersezione con via Tanucci, dalle ore 00.01 alle ore 22.30; piazza Buonamici e su via Paoli, dal civ.9, a piazza Buonamici su ambo i lati (area riservata parcheggio carovana) dalle ore 00.01 alle ore 23.00.

Provvedimenti temporanei alla sosta lungo il percorso di gara il giorno 20 maggio 2025 : dalle ore 01:00 alle ore 20:00 e comunque sino al termine delle operazioni di disallestimento evento e delle operazioni di pulizia e sgombero della sede stradale e in ogni caso non oltre le ore 23:00, salvo autorizzati alla manifestazione: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, sulle seguenti vie: via Volpi; via Garibaldi compresa l’area di accesso al Distretto sanitario Asl; Via Santa Marta tratto da via Garibaldi al Ponte della Fortezza; Lungarno Galilei; Lungarno Pacinotti tratto da piazza Garibaldi a via Santa Maria; Via Santa Maria; piazza del Duomo; via Galli Tassi da via Santa Maria a via Porta Buozzi; via Ghini; via Discesa Soarta.

Provvedimenti temporanei di viabilità con divieto di transito veicolare

Provvedimenti temporanei relativi alla viabilità dal 18 al 20 maggio riguardano l’istituzione del divieto di transito veicolare nelle seguenti vie: piazza del Duomo (zona arrivo) dalle ore 22.00 del 18 maggio alle ore 23.00 del 20 maggio; piazza Arcivescovado (area TV compound) dalle ore 19.00 del 18 maggio alle 23.00 del 20 maggio 2025, compreso carrozze e taxi.

Provvedimenti temporanei relativi alla viabilità dal 19 al 20 maggio istituzione del divieto di transito veicolare: via Cardinale Maffi, dall’intersezione con via San Ranierino all’intersezione con via San Tommaso e dall’intersezione con via San Ranierino/via Camozzo all’ingresso nell’area monumentale, dalle ore 06.00 del 19 maggio alle ore 20.00 del 20 maggio; via San Ranierino, dalle ore 06.00 del 19 maggio alle ore 20.00 del 20 maggio; piazza Del Sarto, nell’area riservata sosta fornitori post-arrivo dalle ore 06.00 del 19 maggio alle ore 20.00 del 20 maggio.

Negli stessi giorni (19-20 maggio) è stabilita l’istituzione dell’inversione del senso di marcia nel tratto da piazza Cavallotti a via Leopardi con direzione da piazza Arcivescovado a piazza Cavallotti in via don Gaetano Boschi, dalle ore 06.00 del 19 maggio alle ore 20.00 del 20 maggio; istituzione dell’inversione del senso di marcia con direzione da piazza Cavallotti a piazza Buonamici in via dei Mille, dalle ore 06.00 del 19 maggio alle 20.00 del 20 maggio; istituzione dell’inversione del senso di marcia in via Leopardi, dalle ore 06.00 del giorno 19 maggio alle ore 20.00 del 20 maggio; istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via Capponi intersezione via della Faggiola eccetto veicoli autorizzati diretti all’Opera della Primaziale Pisana, dalle ore 06.00 del 19 maggio alle ore 20.00 del 20 maggio; istituzione del senso unico di marcia in via della Faggiola nel tratto tra via dei Mille a via Dalmazia con direzione via Dalmazia dalle ore 06.00 del giorno 19 maggio alle ore 20.00 del 20 maggio;

Provvedimenti temporanei relativi alla viabilità del 20 maggio con l’istituzione del divieto di transito veicolare: piazza Carrara, nell’area riservata alla sosta fornitori pre-arrivo e fornitori dalle ore 00.01 alle ore 21.30; via Piave “strada senza nome” (area riservata sosta GIRO-E) dalle ore 06.00 alle ore 20.00; via Rosmini, tratto da via Rindi a via Piave strada senza nome (area riservata parcheggio Team Bus e ammiraglie- bus Giro-E) dalle ore 06.00 alle ore 20.00; piazza dei Cavalieri (area riservata “OPEN VILLAGE”) dalle ore 00.01 alle ore 23.00; piazza Buonamici e su via Paoli fino al civ. 9 (area riservata parcheggio carovana) dalle ore 06.00 alle ore 23.00; via Contessa Matilde, tratto compreso tra rotatoria Poggi e via Piave dalle ore 12.30 alle ore 20:00; piazza Manin, lato ospedale, compreso taxi eccetto veicoli in uscita dall’Ospedale Santa Chiara che dovranno impegnare corsia lato sud, dalle ore 05.00 alle ore 20.00; via Ulisse Dini tratto compreso tra piazza dei Cavalieri e piazzetta Vallerini dalle ore 00.01 alle ore 23.00; via Consoli del Mare dal civ. 2 a piazza dei Cavalieri; dalle ore 00.01 alle ore 23.00; Arco del Gualandi dalle ore 00.01 alle ore 23.00. Istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via San Frediano intersezione via Tavoleria eccetto veicoli diretti alle proprietà laterali fino a piazza dei Cavalieri. Sospensione area pedonale in via Oberdan per la durata della manifestazione mantenendo il pilomat in posizione abbassata.

Soppressione della corsia riservata ai mezzi pubblici, per riservarla al transito atleti e veicoli al servizio della manifestazione, in via Niccolini, nella direzione di marcia da piazza Manin a rotatoria Poggi dalle ore 12:30 alle ore 19:00; chiusura della corsia lato est, per riservarla al transito atleti e veicoli al servizio della manifestazione, in via Cammeo, tratto da via Niccolini a rotatoria Poggi, nella direzione di marcia da piazza Manin a rotatoria Poggi dalle ore 12:30 alle ore 19:00. I provvedimenti in via Niccolini e in via Cammeo saranno effettuati tramite transennatura e nastro segnaletico. Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via Piave all’intersezione con via Contessa Matilde, dalle ore 12.30 alle ore 20:00.

Provvedimenti temporanei alla viabilità lungo il percorso di gara il 20 maggio : dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e comunque sino al termine delle operazioni di disallestimento evento e delle operazioni di pulizia, sgombero della sede stradale e in ogni caso non oltre le ore 23:00: istituzione del divieto di transito veicolare nelle strade che costituiscono il percorso, e precisamente: rotatoria Lepri (intersezione fra le via Moruzzi, via Pratale, via Volpi, via Calcesana); via Volpi; rotatoria Monasterio lato nord, tratto compreso tra via Volpi, via Enrico Van Lint e via Garibaldi; via Garibaldi; via Santa Marta (da via Garibaldi al ponte della Fortezza); ponte della Gortezza; Lungarno Galilei; ponte di Mezzo; Lungarno Pacinotti; via Santa Maria; piazza del Duomo.

L’ordinanza prevede anche provvedimenti temporanei relativi alla sospensione al transito dei veicoli nelle seguenti strade adiacenti al percorso di gara dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e comunque sino al termine delle operazioni di disallestimento evento e delle operazioni di pulizia e sgombero della sede stradale e in ogni caso non oltre le ore 23:00: l’istituzione del divieto di transito veicolare in via Moruzzi tratto compreso tra Rotatoria Lepori e intersezione via Giovannini, eccetto veicoli diretti al CNR; via di Pratale tratto compreso tra via Averani e Rotatoria Lepori; via Enrico Van Lint tratto compreso tra Rotatoria Monasterio/Via Garibaldi e Via San Giovanni Bosco; l’istituzione del divieto di transito veicolare in Via Luzzatto tratto compreso tra Via Valgimigli e Rotatoria Monasterio; l’istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata nord di Via Luzzatto per i veicoli di emergenza, dei pazienti e dei dipendenti diretti al Distretto Sanitario ASL di Via Garibaldi e dei veicoli diretti al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Via Paolo Semeraro; l’istituzione del divieto di accesso in via di Pratale e l’istituzione del senso unico alternato a vista su via Averani tratto compreso tra Via Riminaldi e via Di Pratale; l’istituzione del divieto di accesso in via Carnelutti all’intersezione con Via Luzzatto; l’istituzione del senso unico alternato a vista in Via Carnelutti tratto compreso tra Via Luzzatto e Via Omodeo, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia, adottando tutte le cautele del caso per il raggiungimento le proprietà private laterali; l’istituzione dell’obbligo di proseguire dritto o svolta verso via Nenni in via Valgimigli entrambi sensi di marcia all’intersezione con la Via Luzzatto; l’istituzione dell’obbligo di proseguire dritto in via San Giovanni don Bosco intersezione con via Van Lint; l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via San Giovanni Bosco intersezione Via Carlini/Via Galdi; l’istituzione dell’obbligo di dare precedenza strada vicinale che accede in via Valgimigli per i veicoli che accedono su Via Valgimigli; l’istituzione del senso unico alternato a vista in via Garibaldi tratto compreso tra Via Luzzatto e l’entrata al Distretto sanitario ASL, con formazione di corridoio protetto mediante transenne; l’istituzione del divieto di accesso all’intersezione con Via Garibaldi di Via Galdi, Via Flamini, Via Rosini, Via Mossa, Via Carlo Morandi (nel tratto di strada privata aperta al pubblico); Via Momigliano; Via Garibaldi (denominata Via Garibaldi Civ 116 A/B/C); via Riccardo Felici; via Eugenio Donandoni; via Gioberti.

L’istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Giusti fra le Nazioni e la soppressione della corsia bus in via Galdi.

L’istituzione del senso unico alternato a vista in via Flamini , con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso al fine di consentire l’acceso e l’uscita dei residenti e delle attività commerciali; via Mossa , con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso al fine di consentire l’ acceso e l’ uscita dei residenti e delle attività commerciali; via Canavari , con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso al fine di consentire l’ acceso e l’ uscita dei residenti e delle attività commerciali; via Eugenio Donandoni , fino all’intersezione con Via Mancini, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso al fine di consentire l’ acceso e l’ uscita dei residenti e delle attività commerciali.

L’istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Gioberti all’intersezione con via Landi ; l’istituzione dell’inversione del senso di marcia in via Landi tratto compreso tra via Betti e via Gioberti; l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra su via Betti all’intersezione con via Landi; l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra su via Landi all’intersezione con via Betti; l’istituzione del divieto di accesso all’intersezione con via Garibaldi e l’istituzione del senso unico alternato a vista, diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, in via del Lavatoio; l’istituzione del divieto di accesso all’intersezione con via Santa Marta e l’istituzione del senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, in piazza San Silvestro l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in Lungarno Mediceo all’intersezione con piazza Mazzini; l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via Santa Bibbiana, per i veicoli in transito all’intersezione con via del Buschetto/via Gereschi salvo residenti o per raggiungere attività commerciali; l’istituzione dell’obbligo di proseguire o di svoltare a sinistra in via del Buschetto all’intersezione con via Santa Bibbiana salvo residenti o per raggiungere attività commerciali; l’istituzione dell’inversione del senso di marcia, nel tratto compreso tra piazza caduti di Cefalonia e Corfù e via del Borghetto e l’istituzione del doppio senso di circolazione, nel tratto compreso tra via del Borghetto e Discesa Soarta, in Lungarno Buozzi; l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Ridolfi all’intersezione con Lungarno Buozzi; l’istituzione del senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, in Discesa Soarta; l’istituzione dell’inversione del senso di marcia, nel braccetto che da piazza Caduti di Cefalonia e Corfù porta a Lungarno Buozzi; l’istituzione del divieto di accesso all’intersezione con ponte della Fortezza e ponte della Vittoria e l’istituzione del senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, per i veicoli già in sosta, in Lungarno Fibonacci; l’istituzione del divieto di accesso all’intersezione con Lungarno Galilei e l’istituzione del senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, fino all’ intersezione con la Via Ceci, in via Bovio; via La Tinta; l’istituzione del divieto di accesso all’intersezione con Lungarno Galilei e l’istituzione del senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, fino all’intersezione con la via San Martino, in vicolo Lanfranchi; vicolo dei Torti; piazza San Sepolcro; vicolo Mossotti; via Franceschi; vicolo Del Moro; l’istituzione dell’inversione del senso di marcia in via dal Borgo; l’istituzione del divieto di transito veicolare in via di Banchi.

Istituzione della soppressione dell’area pedonale eccetto i veicoli dell’organizzazione in piazza XX Settembre; piazza Garibaldi; l’istituzione del divieto di accesso all’intersezione con Lungarno Galilei e l’istituzione del senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, fino all’ intersezione con la via Cavalca, in vicolo del Tidi; l’istituzione del divieto di accesso all’intersezione con Lungarno Pacinotti di via Serafini.

Istituzione della soppressione dell’area pedonale in piazza Dante e via Tanucci: l’istituzione del divieto di accesso all’intersezione con via Santa Maria e l’istituzione del senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, fino all’intersezione con piazza Carrara, in via San Niccola; istituzione del senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, fino all’ intersezione con Via Roma, in via Trento, via Volta.

L’istituzione del divieto di accesso all’intersezione con via Santa Maria di via l’Arancio, via Galvani; istituzione del divieto di accesso all’intersezione con via Santa Maria e l’istituzione del senso unico alternato a vista, fino all’ intersezione con la porta Buozzi, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, in via Ghini; l’istituzione del senso unico alternato a vista, fino all’ intersezione con la porta Buozzi, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, in via porta Buozzi; l’istituzione del senso unico alternato a vista, fino all’ intersezione con la via Roma, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, in via Galli Tassi; l’istituzione del divieto di accesso all’intersezione con via Santa Maria via Galli Tassi tratto compreso tra via porta Buozzi e via Santa Maria; l’istituzione del senso unico alternato a vista, fino all’ intersezione con la via Savi, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, in via Roma tratto compreso tra via Galli Tassi e via Savi.

L’istituzione del divieto di accesso all’intersezione con via Santa Maria, piazza Cavallotti tratto compreso tra via Santa Maria e via don Gaetano Boschi; l’istituzione del doppio senso di circolazione su via Toselli nel tratto da Corso Italia a via Toselli. (Al fine di consentire l’uscita dei veicoli dei residenti della ZTL Sud , nuovo percorso da seguire: via Toselli, via Facchini, piazza Facchini, via delle Belle Donne, Lungarno Gambacorti).

L’abrogazione dell’area pedonale in via San Martino tratto da vicolo del Moro a Corso Italia e in via Toselli tratto da Corso Italia a via Garofani.

Attraversamenti pedonali

Gli attraversamenti pedonali controllati lungo il percorso, individuati in accordo con la Questura di Pisa e oggetto di provvedimento successivo, verranno indicati da apposita segnaletica.

È fatto divieto a tutti i veicoli non al seguito della gara di immettersi nel percorso interessato alla manifestazione sportiva. Personale dell’organizzazione, abilitato e in numero adeguato alla tutela della circolazione stradale e dei partecipanti alla gara, munito di idonei indumenti riconoscibili e visibili, paletta o bandiera, presiederà tutti gli accessi e incroci ricadenti nel percorso prestabilito, fino alla fine della manifestazione sportiva in atto, e provvederà al servizio di scorta tecnica. La Polizia Municipale, compatibilmente con le esigenze di servizio, regolerà il traffico nei punti ritenuti più sensibili.

Varchi di attraversamento

Sono individuati varchi di attraversamento del percorso di gara che consentono il collegamento fra la parte OVEST e la parte EST dove si trova fra l’altro l’Ospedale Cisanello, nei seguenti punti: rotatoria Lepri da via Moruzzi verso via Di Pratale; rotatoria Monasterio da via San Giovanni Bosco a via Luzzatto; ponte della Fortezza nord all’intersezione con via Santa Marta, da percorrere sia in direzione Lungarno Buozzi che in direzione Lungarno Mediceo. Tali varchi saranno presidiati da Forze dell’Ordine e/o da addetti RCS e saranno transitabili per situazioni di emergenza durante la vigenza dell’ordinanza prefettizia di sospensione della circolazione, solo previa autorizzazione dell’Organizzazione e di chi presidia il varco.

Linee TPL, Taxi e trenini turistici

Autolinee Toscane - RATPDEV attueranno le opportune variazioni ai percorsi delle linee TPL prevedendo la pubblicizzazione ad ogni capolinea e fermata.

Inoltre, l’ordinanza n. 1034 del 12 maggio dispone lo spostamento della postazione taxi dalle ore 20.00 del giorno 19 maggio alle ore 24.00 del 20 maggio da piazza Arcivescovado a via Cardinale Maffi.

I trenini turistici e i veicoli assimilati, dotati di autorizzazione, attueranno le opportune variazioni (attenendosi a quanto disposto dalla delibera di Giunta Comunale n. 123 del 20/04/2023 relativamente ai percorsi stabiliti).

Il percorso interessato dalla manifestazione sportiva verrà delimitato da transenne amovibili a cur di Rcs e di Pisamo srl.

Gli organizzatori della manifestazione sportiva si assumono ogni responsabilità sollevando il Comune di Pisa da ogni qualsivoglia richiesta danni a persone, animali o cose per eventi riconducibili alla manifestazione in atto. Altresì, provvederanno con proprio materiale e personale, al posizionamento e alla rimozione delle transenne a protezione in gara, nonché al posizionamento della regolamentare segnaletica stradale. Pisamo srl provvederà con proprio materiale e personale al posizionamento e rimozione delle transenne a protezione della gara nella restante parte del percorso cittadino.

Spegnimento dei varchi e dei semafori

L’ordinanza dispone anche lo spegnimento temporaneo di tutti i varchi elettronici per il 20 maggio dalle ore 00.00 alle ore 24.00; per lo stesso periodo anche lo spegnimento temporaneo di tutte le lanterne semaforiche lungo il percorso di gara; la rimozione dei dissuasori di transito in via Santa Maria, piazza Arcivescovado, piazza Manin, piazza Bonamici, via Cardinale Maffi per il 20 maggio e la loro ricollocazione al termine della manifestazione sportiva.

È consentita la sosta gratuita dalle ore 8:00 del 19 maggio alle ore 24:00 del 20 maggio in tutte le zone di sosta a pagamento ai possessori di permessi ZTL e ZSC.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate