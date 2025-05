Palio di Fucecchio, i giurati che daranno i premi per la sfilata

Sono ufficiali i nomi dei giurati che assegneranno gli “Oscar” alla sfilata del Palio di Fucecchio.

Nella settimana che conduce alla 44esima edizione del Palio, l'amministrazione comunale ha deciso di annunciare la giuria del 17° premio “Tommaso Cardini”, manifestazione promossa dall’assessorato alla Cultura, che conferirà i riconoscimenti per la sfilata storica.

Si tratta di Gabriella Piccinni già professoressa ordinaria di Storia Medievale presso l'Università di Siena e membro della Commissione di Studio per il Regolamento per il Palio di Siena; Bruna Niccoli, docente di Storia del Costume e della Moda presso l'Università di Pisa, ha tenuto corsi anche presso il Fashion Institute of Technology di New York, il Politecnico di Milano e l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova; Enzo Mecacci, codicologo e professore presso l'Università di Siena, è stato Alfiere di Piazza per la Contrada della Lupa ed è vicepresidente dell'Accademia degli Intronati che quest'anno celebra i suoi 500 anni; Samuele Magri, docente di Storia dell'Arte e Storia della Moda presso l'Università di Firenze, l'Istituto Europeo di Design e altre istituzioni private; Riccardo Mugellini, medievista specializzato in Araldica ed esperto delle Arti della Bandiera, del Tamburo e della Chiarina; Duccio Pasqui, membro della Commissione Storica del Bravìo delle Botti di Montepulciano e della Società Storica Poliziana; Lorenzo Campigli, esperto nelle arti del tamburo e della chiarina, riconosciuto dalla Federazione Italiana Sport della Bandiera e membro del gruppo storico "Le Fiamme di Caracosta" di Cerreto Guidi; Luca Serra, atleta sbandieratore nel gruppo storico "Le Fiamme di Caracosta" di Cerreto Guidi e giudice abilitato dalla Federazione Italiana Sport della Bandiera.

Tre, dunque, le novità rispetto al passato, ovvero i professori Gabriella Piccinni e Enzo Mecacci e il dottor Duccio Pasqui. A ricoprire il ruolo di presidente sarà la professoressa Bruna Niccoli, mentre Gabriella Piccinni sarà vice presidente.

Ricordiamo che il premio è dedicato alla memoria di Tommaso Cardini, storico presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio, nonché fondatore dell’edizione moderna del Palio.

Presentando i nomi dei giurati a presidenti e capitani delle contrade del Palio, l'assessore alla cultura Alberto Cafaro ha espresso grande soddisfazione:

"Una commissione più ampia rispetto al passato. Esperienza e competenza sono stati i criteri che hanno guidato la scelta dei giurati, cui esprimiamo la gratitudine dell'amministrazione. Siamo certi che questa giuria saprà ricompensare con la propria competenza lo sforzo delle sartorie, dei musici e degli sbandieratori delle 12 contrade, autentiche eccellenze del nostro Palio, cui formuliamo i nostri migliori auguri per la mattina del 18 maggio".

